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У росії зафарбували мурал Земфіри на будинку, де вона виросла, після скарги провладних активістів

Київ • УНН

 • 1370 перегляди

В уфі рожевою фарбою замалювали мурал Земфіри на будинку її дитинства. Активісти пропонували замінити співачку «справжнім патріотом».

У росії зафарбували мурал Земфіри на будинку, де вона виросла, після скарги провладних активістів

В уфі зафарбували портрет співачки Земфіри та рядки з її пісні на фасаді будинку, де вона провела частину дитинства. Це сталося після вимоги провладних активістів прибрати зображення артистки, яка виступила проти війни в Україні, повідомляє місцевий телеканал UTV, пише УНН.

Деталі

Мурал на будинку №64 на вулиці Адмірала ушакова замалювали рожевою фарбою. Від композиції залишили лише зображення гітари та дівчинки на гойдалці.

Своєї роботи мені не шкода. Шкода, що місто втратило цей малюнок

– прокоментував автор муралу художник Олег Кайбишев.

Пропонували намалювати "справжнього патріота"

Наприкінці серпня, у день 50-річчя Земфіри, керівник провладного руху "Зов народа" Сергій Зайцев закликав прибрати мурал, а замість співачки зобразити "справжнього патріота" або так званого "героя росії".

При цьому самі мешканці будинку, за даними районної адміністрації, на мурал не скаржилися. Для зміни зображення на фасаді була потрібна згода щонайменше двох третин власників квартир. Чи проводили відповідні збори, невідомо.

Мурал Земфіри з'явився в Уфі влітку 2021 року. Після початку повномасштабної війни співачка виїхала з росії та публічно виступила проти вторгнення в Україну. У 2023 році російська влада внесла її до реєстру так званих "іноагентів".

У Каїрі зафарбували мурал із темношкірими Тутанхамоном і Нефертіті02.10.26, 17:15 • 25176 переглядiв

Степан Гафтко

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