В рф умер личный эксперт по долголетию владимира путина, который надеялся прожить более 100 лет
Известный российский геронтолог владимир хавинсон, известный своими антивозрастными исследованиями и связями с путиным, умер на 77-м году жизни, хотя ранее планировал отметить 100-летний юбилей.
В минобороны рф заявили о сбитии беспилотника над воронежской областью
Министерство обороны россии утверждает, что над воронежской областью якобы был сбит украинский беспилотник.
Международная организация труда прогнозирует рост глобального уровня безработицы
Ожидается, что глобальный уровень безработицы вырастет до 5,2% в 2024 году, при этом количество безработных увеличится на 2 миллиона человек, преимущественно в странах с развитой экономикой.
Пытался пересечь границу: в реке Тиса едва не утонул уклонист
Украинские пограничники спасли переохлажденного мужчину из реки Тиса. Мошенники предложили мужчине нелегально пересечь границу с Румынией водным путем, за услугу взяли $5 тысяч.
Науседа заявил, что нужно обеспечить непрерывную помощь Украине со стороны союзников
Президент Литвы Науседа подчеркивает необходимость непрерывной поддержки Украины со стороны союзников и более оперативного реагирования европейской оборонной промышленности.
В МИД призывают украинцев не посещать Эквадор на фоне беспорядков в стране
Министерство иностранных дел Украины рекомендует воздержаться от поездок в Эквадор из соображений безопасности и призывает граждан избегать акций протеста и сохранять бдительность.
В Раде завершили заседание после того, как депутаты блокировали трибуну: хотели поставить на голосование увольнение Безуглой
Народные депутаты Украины заблокировали трибуну Верховной Рады, чтобы добиться голосования за отставку заместителя председателя Верховной Рады Марьяны Безуглой.
СБУ задержала "бизнесменов", которые хотели похитить из госбюджета более 1,3 миллиарда гривен
Украинские правоохранители разоблачили группу предпринимателей, которая пыталась украсть у государства 1,3 миллиарда гривен через махинации с возмещением НДС и налоговыми льготами.
Президент Финляндии провел разговор с лидером КНР: обсуждали повреждение Balticconnector и войну рф против Украины
Президент Финляндии Ниинисте и лидер Китая Си обсудили вопрос газопровода Balticconnector и последствия войны рф в Украине. Они отметили долгосрочные двусторонние отношения и глобальные вызовы.
Парламент назначил Василевскую-Смаглюк заместителем главы финансового комитета Рады вместо Дубинского
Ольга Василевская-Смаглюк заменила Александра Дубинского на должности заместителя главы финансового комитета Верховной Рады, получив поддержку 252 депутатов.