В рф умер личный эксперт по долголетию владимира путина, который надеялся прожить более 100 лет

Эксклюзив
Сына экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса Кирилла могут использовать бывшие беглые регионалы-беглецы
  •  51718 просмотра

Сына экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса Кирилла могут использовать бывшие беглые регионалы-беглецы

Эксклюзив
Руководитель хозяйства в Винницкой области, где произошла массовая гибель рыбы, убедился, что Винницкая птицефабрика к этому не причастна - официальное заявление
  •  103407 просмотра

Руководитель хозяйства в Винницкой области, где произошла массовая гибель рыбы, убедился, что Винницкая птицефабрика к этому не причастна - официальное заявление

Биткоину прогнозируют небывалый рост: эксперт рассказала о влиянии криптовалют на традиционный финансовый сектор и перспективах для Украины
  •  107492 просмотра

Биткоину прогнозируют небывалый рост: эксперт рассказала о влиянии криптовалют на традиционный финансовый сектор и перспективах для Украины

Эксклюзив
Северокорейские ракеты в небе над Украиной - в КНИИСЭ призывают дождаться результатов экспертизы
  •  123165 просмотра

Северокорейские ракеты в небе над Украиной - в КНИИСЭ призывают дождаться результатов экспертизы

Эксклюзив
ФГВФЛ в ближайшее время планирует передать инкассаторские авто военным - Вениславский
  •  147166 просмотра

ФГВФЛ в ближайшее время планирует передать инкассаторские авто военным - Вениславский

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди почти 950 грузовиков
  •  129968 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди почти 950 грузовиков

Эксклюзив
Враг атаковал "Кинжалами" из исходных компонентов "Искандеров": Рувин рассказал детали последних ракетных ударов по Украине
  •  121946 просмотра

Враг атаковал "Кинжалами" из исходных компонентов "Искандеров": Рувин рассказал детали последних ракетных ударов по Украине

Эксклюзив
Сын Кернеса не видит смысла в расследовании покушения на отца
  •  255316 просмотра

Сын Кернеса не видит смысла в расследовании покушения на отца

Эксклюзив
Руководитель фирмы, которая разводит рыбу в Винницкой области, лично подтвердил, что ее гибель не связана с работой других предприятий - эколог
9 января  •  167487 просмотра

Руководитель фирмы, которая разводит рыбу в Винницкой области, лично подтвердил, что ее гибель не связана с работой других предприятий - эколог

Эксклюзив
Эксперт оценил реальный уровень инфляции и ситуацию с ослаблением гривны
9 января  •  182249 просмотра

Эксперт оценил реальный уровень инфляции и ситуацию с ослаблением гривны

Эксклюзив
Украине необходима действенная процедура очистки Верховного суда - ГПК
9 января  •  200135 просмотра

Украине необходима действенная процедура очистки Верховного суда - ГПК

Эксклюзив
Есть признаки того, что Гетманцев руководит налоговой в ручном режиме - Амелин
8 января  •  225435 просмотра

Есть признаки того, что Гетманцев руководит налоговой в ручном режиме - Амелин

Эксклюзив
Не более 5-7%: эксперт озвучил, на сколько могут вырасти цены на продукты в январе-феврале
8 января  •  219518 просмотра

Не более 5-7%: эксперт озвучил, на сколько могут вырасти цены на продукты в январе-феврале

Эксклюзив
Сын Геннадия Кернеса Кирилл получил в подарок от отца 30 млн грн наличными, когда тот был в больнице
8 января  •  214926 просмотра

Сын Геннадия Кернеса Кирилл получил в подарок от отца 30 млн грн наличными, когда тот был в больнице

Эксклюзив
Неделя амбициозных планов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 января
8 января  •  165104 просмотра

Неделя амбициозных планов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 января

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

В рф умер личный эксперт по долголетию владимира путина, который надеялся прожить более 100 лет

Известный российский геронтолог владимир хавинсон, известный своими антивозрастными исследованиями и связями с путиным, умер на 77-м году жизни, хотя ранее планировал отметить 100-летний юбилей.

Новости Мира •   •  13492 просмотра
В рф умер личный эксперт по долголетию владимира путина, который надеялся прожить более 100 лет

В минобороны рф заявили о сбитии беспилотника над воронежской областью

Министерство обороны россии утверждает, что над воронежской областью якобы был сбит украинский беспилотник.

Война •   •  19990 просмотра
В минобороны рф заявили о сбитии беспилотника над воронежской областью

Международная организация труда прогнозирует рост глобального уровня безработицы

Ожидается, что глобальный уровень безработицы вырастет до 5,2% в 2024 году, при этом количество безработных увеличится на 2 миллиона человек, преимущественно в странах с развитой экономикой.

Новости Мира •   •  12425 просмотра
Международная организация труда прогнозирует рост глобального уровня безработицы

Пытался пересечь границу: в реке Тиса едва не утонул уклонист

Украинские пограничники спасли переохлажденного мужчину из реки Тиса. Мошенники предложили мужчине нелегально пересечь границу с Румынией водным путем, за услугу взяли $5 тысяч.

Общество •   •  12199 просмотра
Пытался пересечь границу: в реке Тиса едва не утонул уклонист

Науседа заявил, что нужно обеспечить непрерывную помощь Украине со стороны союзников

Президент Литвы Науседа подчеркивает необходимость непрерывной поддержки Украины со стороны союзников и более оперативного реагирования европейской оборонной промышленности.

Политика •   •  16348 просмотра
Науседа заявил, что нужно обеспечить непрерывную помощь Украине со стороны союзников

В МИД призывают украинцев не посещать Эквадор на фоне беспорядков в стране

Министерство иностранных дел Украины рекомендует воздержаться от поездок в Эквадор из соображений безопасности и призывает граждан избегать акций протеста и сохранять бдительность.

Наши за границей •   •  14400 просмотра
В МИД призывают украинцев не посещать Эквадор на фоне беспорядков в стране

В Раде завершили заседание после того, как депутаты блокировали трибуну: хотели поставить на голосование увольнение Безуглой

Народные депутаты Украины заблокировали трибуну Верховной Рады, чтобы добиться голосования за отставку заместителя председателя Верховной Рады Марьяны Безуглой.

Политика •   •  16742 просмотра
В Раде завершили заседание после того, как депутаты блокировали трибуну: хотели поставить на голосование увольнение Безуглой

СБУ задержала "бизнесменов", которые хотели похитить из госбюджета более 1,3 миллиарда гривен

Украинские правоохранители разоблачили группу предпринимателей, которая пыталась украсть у государства 1,3 миллиарда гривен через махинации с возмещением НДС и налоговыми льготами.

Криминал и ЧП •   •  22482 просмотра
СБУ задержала "бизнесменов", которые хотели похитить из госбюджета более 1,3 миллиарда гривен

Президент Финляндии провел разговор с лидером КНР: обсуждали повреждение Balticconnector и войну рф против Украины

Президент Финляндии Ниинисте и лидер Китая Си обсудили вопрос газопровода Balticconnector и последствия войны рф в Украине. Они отметили долгосрочные двусторонние отношения и глобальные вызовы.

Политика •   •  22954 просмотра
Президент Финляндии провел разговор с лидером КНР: обсуждали повреждение Balticconnector и войну рф против Украины

Парламент назначил Василевскую-Смаглюк заместителем главы финансового комитета Рады вместо Дубинского

Ольга Василевская-Смаглюк заменила Александра Дубинского на должности заместителя главы финансового комитета Верховной Рады, получив поддержку 252 депутатов.

Политика •   •  20741 просмотра
Парламент назначил Василевскую-Смаглюк заместителем главы финансового комитета Рады вместо Дубинского