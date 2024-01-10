В рф умер личный эксперт по долголетию владимира путина, который надеялся прожить более 100 лет

В санкт-петербурге, 5 января умер ученый-геронтолог владимир хавинсон, который с начала 1990-ых годов боролся со старением. СМИ называли "личным геронтологом" президента рф владимира путина.

Об этом передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Один из ведущих российских геронтологов владимир хавинсон скончался в возрасте 77 лет. Об этом передает издание Moscow Times, ссылаясь на вице-губернатора санкт-петербурга. Причину смерти ученого официально не называют.

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Хавинсон прославился заявлениями о том, что разрабатывает метод, который позволяет людям жить до 110 или 120 лет, замедляя процесс старения. Некоторое время назад Хавинсон вроде бы пообещал Путину, что благодаря его методам омоложения тот может править еще десятилетия.

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Эксперт также отмечал, что медицина должна продлевать жизнь государственных деятелей, потому что "опытного лидера, как правило, заменить некем".