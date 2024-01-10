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В рф помер особистий експерт із довголіття володимира путіна, який сподівався прожити більше ніж 100 років

В рф помер особистий експерт із довголіття володимира путіна, який сподівався прожити більше ніж 100 років

Київ • УНН

 • 27606 перегляди

Відомий російський геронтолог володимир хавінсон, відомий своїми антивіковими дослідженнями і зв'язками з путіним, помер на 77-му році життя, хоча раніше планував відзначити 100-річний ювілей.

У санкт-петербурзі, 5 січня помер вчений-геронтолог володимир хавінсон, який з початку 1990-их років боровся зі старінням. ЗМІ називали "особистим геронтологом" президента рф володимира путіна.

Про це передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

Один із провідних російських геронтологів володимир хавінсон помер у віці 77 років. Про це передає видання Moscow Times, посилаючись на віце-губернатора санкт-петербурга. Причину смерті вченого офіційно не називають.

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Хавінсон прославився заявами про те, що розробляє метод, який дозволяє людям жити до 110 або 120 років, сповільнюючи процес старіння. Деякий час тому хавінсон начебто пообіцяв путіну, що завдяки його методам омолодження той може правити ще десятиліття.

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Експерт також наголошував, що медицина має подовжувати життя державних діячів, бо "досвідченого лідера, як правило, замінити ніким".

А без нього в країні почнеться політична криза

 - пояснював вчений.
Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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