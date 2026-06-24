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В рф сообщают об атаке дронов в Оренбурге, под ударом могли быть два завода, в том числе ГПЗ

Киев • УНН

 • 1326 просмотра

В Оренбурге сообщают об атаке дронов на два завода, входящих в группу Газпром. Зафиксировано горение на газоперерабатывающем заводе.

В рф сообщают об атаке дронов в Оренбурге, под ударом могли быть два завода, в том числе ГПЗ

В Оренбурге в рф сообщают об атаке дронов, по данным OSINT-телеграм-каналов, под удар могли попасть два завода, в том числе Оренбургский ГПЗ, пишет УНН.

Детали

"Оренбург, по сообщениям местных, атакованы два завода. Оренбургский газоперерабатывающий завод, ООО "Газпром переработка". Гелиевый завод ООО "Газпром добыча Оренбург", - сообщает телеграм-канал Supernova+.

Эти два предприятия, как указано, объединяет то, что они входят в производственную цепочку переработки природного газа и связаны с группой компаний "Газпром" в Оренбургском газохимическом комплексе.

По данным Exilenova+, в промзоне ГПЗ зафиксировано несколько точек горения, что подтверждает успешную операцию.

О ночной массированной атаке также сообщил губернатор Оренбургской области евгений солнцев.

"Несколько БПЛА сбиты над промышленным предприятием в областном центре" - написал губернатор.

Добавим

россию атаковали беспилотники, в частности, и в ночь на 18 июня. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удары по московскому НПЗ. Он поблагодарил военных Сил специальных операций Вооруженных сил Украины за удары в глубине территории россии, которые были осуществлены модернизированными дронами FP-1 производства украинской компании Fire Point, и заявил, что план дальнобойных санкций выполняется.

В сети появились кадры украинских дронов FP-1 над российской столицей, которые безуспешно пытается сбить система "Панцирь". Это уже второй удар по московскому НПЗ.

До этого 16 июня в Московской области и Краснодарском крае рф было зафиксировано атаки БПЛА на нефтяные объекты. В сети также выложили кадры, на которых видно, как в небе над москвой маневрирует ударный дрон FP-1, созданный компанией Fire Point для глубоких ударов по вражеской территории. Аналитики указывают, что пораженный НПЗ расположен примерно в 15 километрах от кремля.

Также в рф недавно сообщали об атаке дронов на Тюменский НПЗ (бывший Антипинский НПЗ). Украинские беспилотники также нанесли удар по инфраструктуре морского порта "Кавказ" в Краснодарском крае - был поражен резервуарный парк комплекса перегрузки нефтепродуктов и территория нефтебазы.

Юлия Шрамко

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