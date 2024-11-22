В рф решили преждевременно отменить ограничения на вывоз бензина
Киев • УНН
Российское правительство рассматривает возможность досрочной отмены запрета на экспорт бензина до конца года. Это происходит несмотря на продолжающийся ремонт на российских НПЗ и их финансовые проблемы.
Досрочная отмена запрета на экспортные поставки бензина планируются правительством России в конце года или чуть позже, хотя ремонт на НПЗ в стране продолжается.
Пишет УНН со ссылкой на росСМИ.
В рф планируют досрочно отменить запрет на экспорт бензина из страны, сообщил вице-премьер страны-оккупанта александр новак. Точную дату чиновник называть не стал - - "это не важно, с 1 декабря или нет", сказал он.
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Запрет на экспорт бензина из рф действует с 1 марта 2024 года. Но есть исключение - это страны, входящие в ЕврАзЭС (Евразийское экономическое сообщество). В мае 2024 года ограничение было снято, затем в августе запрет возобновился, на фоне продолжения ремонтов на НПЗ.
Напомним,
Три российских НПЗ сокращают или останавливают производство из-за значительных финансовых потерь. Убытки вызваны экспортными ограничениями, высокими ценами на сырье и кредитными ставками.
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