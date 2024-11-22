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В рф решили преждевременно отменить ограничения на вывоз бензина

В рф решили преждевременно отменить ограничения на вывоз бензина

Киев  •  УНН

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Российское правительство рассматривает возможность досрочной отмены запрета на экспорт бензина до конца года. Это происходит несмотря на продолжающийся ремонт на российских НПЗ и их финансовые проблемы.

Досрочная отмена запрета на экспортные поставки бензина планируются правительством России в конце года или чуть позже, хотя ремонт на НПЗ в стране продолжается. 

Пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

В рф планируют досрочно отменить запрет на экспорт бензина из страны, сообщил вице-премьер страны-оккупанта александр новак. Точную дату чиновник называть не стал - - "это не важно, с 1 декабря или нет", сказал он.

Сибига на Совете ЕС говорил о снятии ограничений на дальнобойные удары и санкциях против "теневого флота" рф18 нояб. 2024, 14:26 • 17766 просмотров

Запрет на экспорт бензина из рф действует с 1 марта 2024 года. Но есть исключение - это страны, входящие в ЕврАзЭС (Евразийское экономическое сообщество). В мае 2024 года ограничение было снято, затем в августе запрет возобновился, на фоне продолжения ремонтов на НПЗ.

Напомним,

Три российских НПЗ сокращают или останавливают производство из-за значительных финансовых потерь. Убытки вызваны экспортными ограничениями, высокими ценами на сырье и кредитными ставками.

Подразделения ГУР нанесли поражение по Саратовскому НПЗ в рф - источники8 нояб. 2024, 10:06 • 36226 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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