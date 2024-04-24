В рф арестовали заместителя министра обороны из-за взяточничества

басманный районный суд москвы отправил в СИЗО до 23 июня заместителя министра обороны тимура иванова, по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. По этой статье ему грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает Радио Свобода, пишет УНН.

Детали

Отмечается, сотрудники фсб задержали иванова накануне вечером и доставили в следственный комитет. Следствие считает, что заместитель министра обороны вступил в "преступный сговор с третьими лицами", говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов. Вместе с ивановым были задержаны несколько человек, которых следователи считают причастными к передаче денег "сложной цепочкой посредников".

Одному из них - сергею бородину - также предъявлено обвинение по делу о получении взятки заместителем министра обороны россии тимуром ивановым. бородин арестован на два месяца. Сообщается, что бородин дружил с ивановым и, по версии следствия, участвовал в деятельности преступной группы.

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Уголовное дело против иванова связано с проведением подрядных и субподрядных работ для нужд минобороны рф. Материалы дела основываются на показаниях свидетелей и на итогах оперативных мероприятий. Как сообщают росСМИ, заместитель министра обороны длительное время находился в оперативной разработке. По его словам, сопровождение уголовного дела ведет военная контрразведка фсб.

тимур иванов занимается вопросами жилищного обеспечения войск, строительством и капремонтом объектов министерства и военной ипотекой. Также он занимался вопросами строительства главного храма вооруженных сил.

Заместитель министра обороны находится под санкциями США, Евросоюза, Великобритании и Канады.

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