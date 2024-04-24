В рф арестовали заместителя министра обороны из-за взяточничества

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
institut-izucheniya-voiniИнститут изучения войны
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
kanadaКанада
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
  •  32658 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
  •  33558 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
  •  48378 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
  •  85258 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
  •  99480 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
23 апреля 2024, 09:13  •  136086 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  157070 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  153927 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
22 апреля 2024, 11:57  •  153883 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
22 апреля 2024, 11:50  •  122685 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Новости по теме
В рф арестовали заместителя министра обороны из-за взяточничества

В рф арестовали заместителя министра обороны из-за взяточничества

  •  5843 просмотра
Ермак: ожидаем, что Байден уже сегодня подпишет помощь Украине

Ермак: ожидаем, что Байден уже сегодня подпишет помощь Украине

  •  7495 просмотра
В Северной Македонии стартовали президентские выборы

В Северной Македонии стартовали президентские выборы

  •  5655 просмотра
Атака рф на Одесскую область: спасатели показали ликвидацию последствий

Атака рф на Одесскую область: спасатели показали ликвидацию последствий

  •  12526 просмотра
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
Эксклюзив

  •  32658 просмотра
Рада поддержала новые правила для борьбы с подкупом иностранных чиновников: касается информирования НАБУ

Рада поддержала новые правила для борьбы с подкупом иностранных чиновников: касается информирования НАБУ

  •  10066 просмотра
Суд признал законным увольнение бывшей чиновницы Минюста, которая имеет российское гражданство - СБУ

Суд признал законным увольнение бывшей чиновницы Минюста, которая имеет российское гражданство - СБУ

  •  8668 просмотра
На Аляске разбился грузовой самолет с двумя пассажирами

На Аляске разбился грузовой самолет с двумя пассажирами

  •  7925 просмотра
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
Эксклюзив

  •  33558 просмотра
ВР приняла за основу законопроект о создании "клуба белого бизнеса"

ВР приняла за основу законопроект о создании "клуба белого бизнеса"

  •  8431 просмотра

Популярные

В смоленской области рф горит нефтеперерабатывающий завод

В смоленской области рф горит нефтеперерабатывающий завод

  •  108481 просмотра
24 апреля: Международный день собаки-поводыря, День канцелярских товаров

24 апреля: Международный день собаки-поводыря, День канцелярских товаров

  •  114870 просмотра
"Спасибо за сдержанное слово и рассчитываем на продолжение мощной поддержки со стороны США для мира и безопасности в Европе" - Шмыгаль

"Спасибо за сдержанное слово и рассчитываем на продолжение мощной поддержки со стороны США для мира и безопасности в Европе" - Шмыгаль

  •  111431 просмотра
Байден обещает немедленно подписать законопроект, принятый Сенатом, чтобы как можно быстрее возобновить военную помощь Украине

Байден обещает немедленно подписать законопроект, принятый Сенатом, чтобы как можно быстрее возобновить военную помощь Украине

  •  107916 просмотра
Сенат США одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню. Законопроект предусматривает помощь Украине на почти 61 миллиард долларов

Сенат США одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню. Законопроект предусматривает помощь Украине на почти 61 миллиард долларов

  •  101626 просмотра

Публикации

Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

23 апреля 2024, 08:23  •  172645 просмотра
Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

22 апреля 2024, 13:19  •  214224 просмотра
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
Эксклюзив

19 апреля 2024, 15:15  •  477913 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  395701 просмотра
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  441795 просмотра

В рф арестовали заместителя министра обороны из-за взяточничества

Заместителю министра обороны рф тимуру иванову, арестованному в россии за получение взятки в особо крупных размерах, грозит до 15 лет лишения свободы.

Новости Мира •   •  5843 просмотра
В рф арестовали заместителя министра обороны из-за взяточничества

Ермак: ожидаем, что Байден уже сегодня подпишет помощь Украине

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак ожидает, что президент США Джо Байден подпишет законопроект о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму $95,3 млрд, в том числе $61 млрд для Украины, уже сегодня, чтобы начать отправку оружия и оборудования в Украину.

Война •   •  7495 просмотра
Ермак: ожидаем, что Байден уже сегодня подпишет помощь Украине

В Северной Македонии стартовали президентские выборы

В Северной Македонии начались президентские выборы, в которых принимают участие семь кандидатов. Ожидается, что в первом туре ни один из кандидатов не преодолеет 50-процентный порог, поэтому второй предварительно состоится 8 мая.

Новости Мира •   •  5655 просмотра
В Северной Македонии стартовали президентские выборы

Атака рф на Одесскую область: спасатели показали ликвидацию последствий

Около 30 домов были повреждены ударной волной в результате ракетного обстрела российскими войсками в Одесской области, одна 43-летняя женщина получила ранения и была доставлена в больницу.

Война •   •  12526 просмотра
Атака рф на Одесскую область: спасатели показали ликвидацию последствий

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Предприниматели протестовали против налоговой политики Даниила Гетманцева, переодевшись в гусей и выйдя на Mind Entrepreneur Summit 2024, где он должен был выступать. Предприниматели говорят, что политика Гетманцева заставляет их закрывать бизнес или противостоять ему.

Экономика •   •  32658 просмотра
Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Рада поддержала новые правила для борьбы с подкупом иностранных чиновников: касается информирования НАБУ

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который дополняет Налоговый кодекс положениями по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц, обязывая контролирующие органы сообщать НАБУ о признаках взяточничества, выявленных во время проверок налогоплательщиков.

Экономика •   •  10066 просмотра
Рада поддержала новые правила для борьбы с подкупом иностранных чиновников: касается информирования НАБУ

Суд признал законным увольнение бывшей чиновницы Минюста, которая имеет российское гражданство - СБУ

Бывшая чиновница Министерства юстиции, которая получила российское гражданство, была уволена с должности в 2021 году после того, как СБУ ее разоблачила, и суд оставил ее увольнение в силе, несмотря на апелляцию.

Криминал и ЧП •   •  8668 просмотра
Суд признал законным увольнение бывшей чиновницы Минюста, которая имеет российское гражданство - СБУ

На Аляске разбился грузовой самолет с двумя пассажирами

Грузовой самолет Douglas C-54 Skymaster с двумя людьми на борту упал в реку Танана вблизи Фэрбенкса, штат Аляска, загорелся, и два человека, находившиеся на борту, не выжили.

Новости Мира •   •  7925 просмотра
На Аляске разбился грузовой самолет с двумя пассажирами

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Польские фермеры ограничивают движение грузовиков на пункте пропуска Гребенне-Рава-Русская, пропуская лишь несколько транспортных средств в час в обоих направлениях, при этом около 250 грузовиков стоят в очереди со стороны Польши.

Общество •   •  33558 просмотра
Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

ВР приняла за основу законопроект о создании "клуба белого бизнеса"

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, который предлагает создать "клуб белого бизнеса" с упрощенными отношениями с налоговыми органами для налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства.

Экономика •   •  8431 просмотра
ВР приняла за основу законопроект о создании "клуба белого бизнеса"