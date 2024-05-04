В результате российского удара по гражданскому предприятию Харькова пострадали 6 человек

В результате вражеского удара по гражданскому предприятию в Индустриальном районе Харькова пострадали шесть человек. Среди них - четверо женщин 39, 36, 21 и 18 лет, двое 21-летних мужчин. Об этом сообщает председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

На эту минуту в результате удара по гражданскому предприятию в Индустриальном районе Харькова пострадали шесть человек, - говорится в сообщении.

Детали

Среди них - четверо женщин 39, 36, 21 и 18 лет, двое 21-летних мужчин. Пострадавшие имеют взрывные ранения. Все - работники предприятия.

Рядом с предприятием есть возгорание частного домовладения, возник пожар надворных построек.

Напомним,

российские войска в субботу днем, 4 мая, нанесли удар по гражданской инфраструктуре Харькова, предварительно есть пострадавшие.