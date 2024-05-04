Внаслідок російського удару по цивільному підприємству Харкова постраждали 6 людей
Київ • УНН
Шестеро людей, в тому числі чотири жінки і двоє чоловіків, отримали поранення в результаті російського удару по цивільному підприємству в Індустріальному районі Харкова.
Внаслідок ворожого удару по цивільному підприємству в Індустріальному районі Харкова постраждали шість людей. Серед них - четверо жінок 39, 36, 21 та 18 років, двоє 21-річних чоловіків. Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
На цю хвилину внаслідок удару по цивільному підприємству в Індустріальному районі Харкова постраждали шість людей,
Деталі
Серед них - четверо жінок 39, 36, 21 та 18 років, двоє 21-річних чоловіків. Постраждалі мають вибухові поранення. Усі - працівники підприємства.
Поруч із підприємством є загоряння приватного домоволодіння, виникла пожежа надвірних споруд.
Нагадаємо
російські війська у суботу вдень, 4 травня, завдали удару по цивільній інфраструктурі Харкова, попередньо є постраждалі.