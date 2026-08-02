В результате атак рф на Запорожский район погиб человек, еще один ранен

Один человек погиб и один ранен в результате вражеских атак на Запорожский район. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, в селе Новояковлевка Камышевахской поселковой общины в результате удара вражеским дроном погиб 54-летний мужчина.

В Таврийском дрон атаковал комбайн, который работал в поле. Ранения получил 57-летний мужчина - констатировал Федоров.

Ранее он рассказал, что в результате вражеского удара в поселке Кушугум повреждена линия электропередачи. Без электроснабжения остается вся территория общины.

Напомним

28 июля в Запорожском районе во время тушения пожара спасатели попали под удар российского БпЛА. Четверо огнеборцев получили акубаротравмы и легкие осколочные ранения.

Удар по Запорожью: погиб мужчина, 22-летнего парня достали из-под завалов