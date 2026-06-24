В Резерв+ временно недоступны услуги для людей с инвалидностью - Минобороны

В приложении «Резерв+» временно приостановили работу отдельных сервисов, требующих подтверждения данных об инвалидности через государственные реестры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Детали

В Минобороны пояснили, что ограничения ввели для предотвращения ошибок при обработке заявлений из-за некорректной работы реестров социальной сферы.

Из-за этого пользователям может быть временно недоступна подача заявления на отсрочку по основанию инвалидности, обновление данных об инвалидности онлайн, а также проверка соответствующей информации операторами ТЦК и СП.

Действующие отсрочки остаются действительными

В ведомстве подчеркнули, что временное приостановление сервисов не влияет на уже оформленные отсрочки и не отменяет право граждан на отсрочку при наличии законных оснований.

После восстановления стабильного обмена данными между государственными системами все сервисы снова станут доступными в приложении «Резерв+». О их восстановлении Минобороны обещает сообщить дополнительно.

Научные сотрудники теперь могут получить отсрочку через Резерв+