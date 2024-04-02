В Реестр убытков украинцы уже подали около 200 заявлений - Андрей Костин

В Гааге на конференции "Восстановление справедливости для Украины" состоялся технический запуск Реестра убытков - первого элемента компенсационного механизма для пострадавших от войны. Запуску предшествовал год работы. Об этом заявил генеральный прокурор Андрей Костин в эфире телемарафона "Единые новости", передает УНН.

Детали

Очень важно, что Реестр убытков уже работает. По состоянию на сегодня подано около 200 заявлений. На первом этапе Реестр будет работать с заявлениями на компенсацию разрушенного или поврежденного жилья. Со временем будут добавляться другие категории подчеркнул Костин.

Дополнение

На Гаагской конференции также принята политическая Декларация, поддержанная 44 странами. Генпрокурор отметил, что это свидетельствует о поддержке цивилизованным миром стремления Украины привлечь к ответственности причастных к российской агрессии.

"Мы уже имеем 104 приговора в украинских судах, четыре ордера на арест от Международного уголовного суда. США и Литва объявили подозрение семи лицам в рамках собственных расследований военных преступлений", - подчеркнул генеральный прокурор.

Андрей Костин напомнил, что Офис Генерального прокурора также рассматривает участие в преступлении агрессии более 600 российских чиновников из политического и военного руководства страны. Однако для привлечения к ответственности президента рф необходимо создание международного трибунала.

Главная цель трибунала - привлечение к ответственности именно тех, кто отдавал приказы начать агрессивную войну. Это позиция каждого украинца, потому что каждый украинец знает, кто именно отдал приказ начать вооруженную агрессию. И каждый украинец хочет видеть путина преследуемым специальным трибуналом сказал Костин.

Шмыгаль прогнозирует, что в международный Реестр убытков поступит до 8 млн заявлений