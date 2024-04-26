В рамках программы "Сделано в Украине" на компенсацию 25% от покупки аграриями сельхозтехники выделили 1 млрд грн

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
oleksandr-syrskyiАлександр Сырский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль
Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
  •  79382 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
  •  108678 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
  •  111022 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
  •  106184 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
  •  73587 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
  •  74362 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  152891 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  167785 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
24 апреля 2024, 09:26  •  172243 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
24 апреля 2024, 09:11  •  151349 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Новости по теме
В рамках программы "Сделано в Украине" на компенсацию 25% от покупки аграриями сельхозтехники выделили 1 млрд грн

В рамках программы "Сделано в Украине" на компенсацию 25% от покупки аграриями сельхозтехники выделили 1 млрд грн

  •  5286 просмотра
После довольно долгой паузы враг вывел на боевое дежурство в Черное море 2 подводных ракетоносителя - Силы обороны юга

После довольно долгой паузы враг вывел на боевое дежурство в Черное море 2 подводных ракетоносителя - Силы обороны юга

  •  5492 просмотра
"Мы должны оставаться бдительными": Столтенберг предупредил о российских шпионах в странах Альянса

"Мы должны оставаться бдительными": Столтенберг предупредил о российских шпионах в странах Альянса

  •  5682 просмотра
Оружие дальнего действия, ППО и артиллерия: Зеленский на "Рамштайн" обозначил ключевые оружейные приоритеты Украины

Оружие дальнего действия, ППО и артиллерия: Зеленский на "Рамштайн" обозначил ключевые оружейные приоритеты Украины

  •  6664 просмотра
"Спасибо тем, кто защитил жизнь 38 лет назад, и тем, кто противостоял врагу в 2022 году" - Зеленский посетил Славутич в годовщину трагедии на ЧАЭС

"Спасибо тем, кто защитил жизнь 38 лет назад, и тем, кто противостоял врагу в 2022 году" - Зеленский посетил Славутич в годовщину трагедии на ЧАЭС

  •  7079 просмотра
Общие убытки для ЧАЭС за время оккупации достигают 3 миллиардов гривен - министр

Общие убытки для ЧАЭС за время оккупации достигают 3 миллиардов гривен - министр

  •  7536 просмотра
Полиция США вероятно применила резиновые пули и слезоточивый газ при аресте демонстрантов в штате Джорджия

Полиция США вероятно применила резиновые пули и слезоточивый газ при аресте демонстрантов в штате Джорджия

  •  5863 просмотра
Министры ЕС будут настаивать на увеличении государственной помощи "de minimis" для фермеров до 50 000 евро

Министры ЕС будут настаивать на увеличении государственной помощи "de minimis" для фермеров до 50 000 евро

  •  8352 просмотра
Сумму микрогрантов для Харькова и области увеличат вдвое - Шмыгаль

Сумму микрогрантов для Харькова и области увеличат вдвое - Шмыгаль

  •  7120 просмотра
Украина формирует новые бригады для укрепления позиций, им необходима поддержка - Зеленский

Украина формирует новые бригады для укрепления позиций, им необходима поддержка - Зеленский

  •  9221 просмотра

Популярные

Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

  •  115043 просмотра
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

  •  118812 просмотра
Угроза российского удара: в Киеве срочно эвакуируют две больницы

Угроза российского удара: в Киеве срочно эвакуируют две больницы

  •  105993 просмотра
Представительницы Украины Alyona Alyona и Jerry Heil отправились в Швецию на "Евровидение-2024"

Представительницы Украины Alyona Alyona и Jerry Heil отправились в Швецию на "Евровидение-2024"

  •  133426 просмотра
Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

  •  161375 просмотра

Публикации

Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

  •  115043 просмотра
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

  •  118812 просмотра
Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

  •  161375 просмотра
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты

25 апреля 2024, 11:04  •  183318 просмотра
Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

23 апреля 2024, 08:23  •  323888 просмотра

В рамках программы "Сделано в Украине" на компенсацию 25% от покупки аграриями сельхозтехники выделили 1 млрд грн

Украинское правительство выделило 1 миллиард гривен на компенсацию фермерам до 25% стоимости сельскохозяйственной техники, приобретенной в рамках программы "Сделано в Украине", которая направлена на поддержку отечественных производителей, и ожидается, что этой государственной поддержкой воспользуются около 4 000 фермеров.

Экономика •   •  5286 просмотра
В рамках программы "Сделано в Украине" на компенсацию 25% от покупки аграриями сельхозтехники выделили 1 млрд грн

После довольно долгой паузы враг вывел на боевое дежурство в Черное море 2 подводных ракетоносителя - Силы обороны юга

После длительного перерыва российские оккупанты поставили на боевое дежурство в Черном море две подводные лодки, суммарным залпом до 8 ракет "Калибр".

Война •   •  5492 просмотра
После довольно долгой паузы враг вывел на боевое дежурство в Черное море 2 подводных ракетоносителя - Силы обороны юга

"Мы должны оставаться бдительными": Столтенберг предупредил о российских шпионах в странах Альянса

Генеральный секретарь НАТО предупредил о российских шпионах в странах Альянса и призвал к бдительности, ссылаясь на недавние аресты подозреваемых российских агентов в Германии и Великобритании.

политика •   •  5682 просмотра
"Мы должны оставаться бдительными": Столтенберг предупредил о российских шпионах в странах Альянса

Оружие дальнего действия, ППО и артиллерия: Зеленский на "Рамштайн" обозначил ключевые оружейные приоритеты Украины

Президент Украины Зеленский обозначил основные приоритеты в области вооружений, необходимых ВСУ: оружие дальнего радиуса действия, такое как ATACMS, системы ПВО, такие как Patriot, больше артиллерии и увеличение производства оружия для противодействия российской агрессии и достижения целей Украины в войне.

Война •   •  6664 просмотра
Оружие дальнего действия, ППО и артиллерия: Зеленский на "Рамштайн" обозначил ключевые оружейные приоритеты Украины

"Спасибо тем, кто защитил жизнь 38 лет назад, и тем, кто противостоял врагу в 2022 году" - Зеленский посетил Славутич в годовщину трагедии на ЧАЭС

Президент Зеленский поблагодарил тех, кто защищал жизнь во время Чернобыльской катастрофы 38 лет назад, и тех, кто сопротивляется российским захватчикам в 2022 году, почтив героев, которые рисковали своей жизнью, чтобы предотвратить катастрофу, и заверил в возвращении всех военнопленных.

Война •   •  7079 просмотра
"Спасибо тем, кто защитил жизнь 38 лет назад, и тем, кто противостоял врагу в 2022 году" - Зеленский посетил Славутич в годовщину трагедии на ЧАЭС

Общие убытки для ЧАЭС за время оккупации достигают 3 миллиардов гривен - министр

Общая сумма ущерба, нанесенного Чернобыльской АЭС за время российской оккупации, достигает 3 миллиардов гривен, включая расходы на разминирование территории вокруг станции.

Война •   •  7536 просмотра
Общие убытки для ЧАЭС за время оккупации достигают 3 миллиардов гривен - министр

Полиция США вероятно применила резиновые пули и слезоточивый газ при аресте демонстрантов в штате Джорджия

Полиция США, вероятно, применила резиновые пули и слезоточивый газ против протестующих студентов Университета Эмори в Джорджии, которые разбили палаточный лагерь в знак солидарности с Палестиной и против центра подготовки полицейских.

Новости Мира •   •  5863 просмотра
Полиция США вероятно применила резиновые пули и слезоточивый газ при аресте демонстрантов в штате Джорджия

Министры ЕС будут настаивать на увеличении государственной помощи "de minimis" для фермеров до 50 000 евро

Министры сельского хозяйства ЕС планируют увеличить максимальный размер минимальной государственной помощи до 50 000 евро на одно хозяйство на три года, чтобы поддержать аграрный сектор на фоне продолжающихся рыночных потрясений.

Экономика •   •  8352 просмотра
Министры ЕС будут настаивать на увеличении государственной помощи "de minimis" для фермеров до 50 000 евро

Сумму микрогрантов для Харькова и области увеличат вдвое - Шмыгаль

Размер микрогрантов для граждан, которые начинают собственный бизнес в Харькове и Харьковской области, будет увеличен вдвое - до 500 000 гривен на одного человека.

Экономика •   •  7120 просмотра
Сумму микрогрантов для Харькова и области увеличат вдвое - Шмыгаль

Украина формирует новые бригады для укрепления позиций, им необходима поддержка - Зеленский

Украина имеет потенциал для производства беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы, формирует новые бригады для укрепления позиций, но нуждается в поддержке оружием и заказами для наполнения оборонного потенциала, поскольку лучшие солдаты не могут изменить ситуацию на поле боя без оружия.

Война •   •  9221 просмотра
Украина формирует новые бригады для укрепления позиций, им необходима поддержка - Зеленский