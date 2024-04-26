В рамках программы "Сделано в Украине" на компенсацию 25% от покупки аграриями сельхозтехники выделили 1 млрд грн

Правительство планирует продолжить развивать инициативу "Сделано в Украине", в рамках которой аграриям будет компенсирована часть стоимости приобретенной сельхозтехники, если она изготовлена в Украине. Компенсация может составлять до 25% от стоимости оборудования. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль, пишет УНН.

Запускаем новые инструменты поддержки, улучшаем бизнес-климат, продолжаем развивать программу "Сделано в Украине" - заявил Шмыгаль.

Один из составляющих элементов этой программы заключается в том, чтобы аграрии получили компенсацию за приобретенную сельхозтехнику от украинских производителей. Размер этой компенсации может составлять 25% от стоимости оборудования.

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«Бюджет программы на этот год составляет 1 млрд грн, а воспользоваться поддержкой от государства смогут около 4000 украинских аграриев», - добавил он.

Напомним,

С начала года Украина получила $12 млрд помощи от партнеров, включая $1,5 млрд от ЕС и $8 млрд от США.