Больше всего помощников в 9 созыве Верховной Рады имеет "Слуга Народа". А меньше всего подчиненных у внефракционных. Виктор Черный из "Платформы за жизнь и мир" среди всех действующих нардепов привлек больше всего консультантов - 54 человека. А Петр Порошенко из "Европейской Солидарности" имеет ноль помощников. Об этом говорится в в новом исследовании аналитиков R&D центра YouControl, передает УНН.

Детали

Используя данные с официального портала Рады, аналитики собрали данные о 6 тысячах нынешних и бывших помощников 401 народного депутата 9 созыва по состоянию на июль 2024 года. Отмечается, что такое количество консультантов почти в половину меньше, чем у нардепов 8 созыва - 422 народных избранника имели 10 тысяч помощников.

В среднем, как сообщается, на одного нардепа сегодня приходится 15 помощников. В нынешнем парламенте среди консультантов членов парламента 3980 мужчин (66%) против 2047 женщин (34%). 72% работают на общественных началах и лишь 28% - на платной основе.

14 человек сотрудничали с депутатами в течение шести созывов Рады подряд (4-9 созывы). За время 9-го созыва они коммуницировали с несколькими нардепами, которые могли представлять разные политические силы.

Например, Ксения Сергеевна Лобода помогает беспартийной Юлии Светличной и члену фракции "Слуга Народа" Сергею Демченко. Она была помощницей депутатов 4, 5, 6, 7 и 8 созывов. В частности, Алексея Кунченко, Сергея Мошака и Таисии Повалий из "Партии регионов".

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Больше всего помощников среди всех действующих депутатов привлекал Виктор Черный от группы "Платформа за жизнь и мир" - 54 человека (50 человек на общественных началах и 4 - на платной основе). Второе место по количеству помощников занял депутат от "Слуги Народа" Святослав Юраш - он за весь период созыва имел 53 консультанта. Это наибольшее количество консультантов во фракции, указали аналитики.

Среди бывших помощников Александра Мережко из "Слуг" - юрист Павел Куфтирев. "Бигус.Инфо" в своем расследовании писали, что Куфтырев был одним из посетителей „Велюра" нардепа Николая Тищенко во время ковидного карантина. А также ссылались на информацию из СМИ, якобы в 2000-х Куфтырев тесно сотрудничал с семьей бизнесменов Киперманов - близких к олигарху Игорю Коломойскому. Кроме того, был помощником еще нескольких народных депутатов в других созывах: Константина Ярынича ("Блок Петра Порошенко") в 8 созыве, Валерия Харлима ("Партия Регионов") в 6 созыве и Сергея Победова ("СДПУ (о)") в 4 созыве.

Депутату Александру Фельдману из "Відновлення України" с законотворчеством помогали 49 человек (43 на общественных началах и 6 - на платной основе). Его коллега по депутатской группе Вадим Столар привлекал 11 помощников. С

Богдан Торохтий является лидером по количеству помощников в "Партии За будущее" - 45 (32 человека на общественных началах и 13 на платной основе). Бизнесмен Акшин Юсифов является помощником нардепа Торохтия и упоминается в расследовании СМИ о злоупотреблениях при проведении тендера на разработку проектной документации по строительству аэропорта в Закарпатье.

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Депутат от "Батькивщины" Валерий Дубиль имел 37 человек в своей команде (29 на общественных началах и 8 - на платной основе). У заместителя председателя этой депутатской фракции Сергея Соболева насчитывалось 35 помощников.

В депутатской группе "ДОВЕРИЕ" Роберт Горват и Сергей Шахов имели по 33 помощника каждый. Помощником Шахова является Николай Самбожук. В расследовании СМИ говорится о попытке монополизации рынка систем оповещения, где нардеп Сергей Шахов через министерства и другие госорганы вероятно проталкивает на этот рынок компанию, связанную с его советником (Николаем Самбожуком) - возможно, гражданином России, пишут аналитики.

У "Европейской Солидарности" больше всего консультантов у Михаила Бондаря - 31 помощник.

Член фракции "ГОЛОС" в Верховной Раде Соломия Бобровская имела 28 помощников. Ее коллега по фракции Кира Рудик сотрудничала с 15 людьми, в частности с помощницей Натальей Делиевой - руководительницей Одесской областной территориальной организации политической партии "ГОЛОС".

Среди внефракционных нардепов больше всего помощников у Николая Тищенко - 27 человек (23 на общественных началах и 4 - на платной основе). Кроме того, сразу три его консультанта фигурируют в журналистских расследованиях. Действующая помощница по трудовому договору Эвелина Андриевская и 2 бывшие - Юлия Загинай и Александр Ситак. Все трое упоминаются в материале "Бигус.Инфо" как лица, которые были в списке кандидатов депутатов в Киевский горсовет от партии "Слуга народа". В частности, речь идет о том, что Эвелина Андриевская и Юлия Загинай работали в группе ресторанов Тищенко, а Александр Ситак его бизнес-партнер. Ситак является участником ООО "СВИТ" ЛТД, участницей которого до июня 2024 года была Алла Барановская - бывшая жена Николая Тищенко.