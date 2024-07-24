Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что широко растиражированное заявление о том, что якобы Верховная Рада Украины ушла на каникулы, - не соответствует действительности. Об этом он сообщил в Facebook, пишет УНН.

Широко растиражированное заявление о том, что якобы Верховная Рада Украины ушла на каникулы, не соответствует действительности. С 24.02.2022 парламент Украины работает в режиме единого заседания. И за это время ни один народный депутат Украины не получил ежегодного оплачиваемого отпуска, поскольку во время военного положения Верховная Рада... не может иметь "каникулы", ежегодные отпуска или другие технические перерывы, - говорится в сообщении.

Детали

Спикер подчеркнул, что работа в сессионном зале не является единственным видом деятельности народных депутатов.

"Каждый из них работает в комитетах (где готовятся законы для голосования в зале), во временных специальных, временных следственных комиссиях, осуществляет другие меры парламентского контроля, занимается межпарламентской деятельностью", - отметил он.

Стефанчук отметил, что парламентарии также будут заниматься подготовкой к рассмотрению во втором чтении законопроекта №8371 (о недопустимости деятельности в Украине религиозных организаций, аффилированных с русской православной церковью - ИФ-У), поскольку во вторник было принято решение сконцентрироваться на доработке отдельных положений законопроекта для его скорейшего рассмотрения на пленарном заседании.

"Поэтому еще раз - ни на какие "каникулы" с момента полномасштабного вторжения Верховная Рада Украины не ходила и не пойдет, до момента нашей Победы!", - подчеркнул Стефанчук.

Рада не будет заседать на этой неделе: следующее заседание может начаться с рассмотрения запрета УПЦ МП