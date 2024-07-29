Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления о введении в Украине 28 и 29 июля Дней скорби и памяти бойцов 12 бригады специального назначения "Азов", погибших в результате теракта в Еленовке. Об этом сообщила нардеп Мария Мезенцева, передает УНН.

Детали

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о введении в Украине 28 и 29 июля Дней скорби и чествования памяти бойцов 12-й бригады специального назначения "Азов". В эти дни предлагается чествовать бойцов, погибших в результате террористического акта в Еленовке. Работаем над тем, чтобы сделать также единый день чествования - написала Мезенцева.

Сейчас текст постановления на сайте ВР отсутствует.

Напомним

Во время взрыва в ночь на 29 июля 2022 года, который прогремел на территории бывшей исправительной колонии в пгт Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области, было уничтожено здание, где удерживали украинских военнопленных. По сообщениям, 29 июля в колонии в Еленовке погибло 50 украинских военнопленных и более 70 получили ранения.

7 июля 2023 года Украине удалось вернуть тела военнопленных, погибших в результате теракта в колонии оккупированного поселка Еленовка в Донецкой области. Большинство из тел - идентифицированы.

В ООН отклонили заявления россии, что украинские военнопленные, погибшие в Еленовке, были убиты украинским ударом HIMARS.

Омбудсман Лубинец призывает ООН возобновить миссию по расследованию взрыва в колонии Еленовки. Украина готова предоставить материалы, но ООН до сих пор не согласилась их рассмотреть.

Следствие рассматривает несколько версий теракта в колонии в Еленовке, где погибло 50 украинских военнопленных и более 70 получили ранения, но основной версией является то, что был взорван термобарический заряд, учитывая последствия.

Руководитель Департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта Офиса Генпрокурора Юрий Белоусов заявлял, что приоритетом Международного уголовного суда на этот и следующий год будет большой блок по пыткам россиянами в местах несвободы украинцев.