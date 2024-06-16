На Полтавщине не зафиксировано попаданий. Жертв среди гражданского населения нет. Об этом сообщает председатель Полтавской ОГА Филипп Пронин, передает УНН.

По предварительной информации, попаданий на территории области не зафиксировано. К счастью, никто не пострадал - заявил Филипп Пронин.

Напомним

Ранее было проинформировано, что в Полтаве прогремел взрыв.

В Полтаве прогремел взрыв