У Полтавській області влучань чи жертв серед населення не зафіксовано
Київ • УНН
За словами голови Полтавської обласної військової адміністрації, в Полтавській області не було зафіксовано влучань або жертв серед цивільного населення.
На Полтавщині не зафіксовано влучань. Жертв серед цивільного населення немає. Про це повідомляє голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, передає УНН.
За попередньою інформацією, влучань на території області не зафіксовано. На щастя, ніхто не постраждав
Нагадаємо
Раніше було поінформовано, що у Полтаві прогримів вибух.