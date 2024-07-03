Взрывы прогремели в Полтавской громаде. Ранее в Воздушных силах сообщили о скоростной цели из Харьковской области на Полтавщину.
В Полтавской громаде был слышен звук взрыва, передает УНН со ссылкой на Суспільне.
Ранее в Воздушных силах сообщили о скоростной цели из Харьковской области на Полтавщину.
"Полтава - находитесь в укрытиях! Ракеты в вашем направлении!" - добавили в Воздушных силах.
Мониторинговые каналы также сообщили о взрывах на Полтавщине.
Городская и областная власть пока не комментировала информацию о взрывах.
Армия рф атаковала Полтавщину: попаданий в гражданскую или промышленную инфраструктуру нет - ОВА2 июля 2024, 12:30 • 21317 просмотров