В Полтавской громаде был слышен звук взрыва, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

Ранее в Воздушных силах сообщили о скоростной цели из Харьковской области на Полтавщину.

"Полтава - находитесь в укрытиях! Ракеты в вашем направлении!" - добавили в Воздушных силах.

Мониторинговые каналы также сообщили о взрывах на Полтавщине.

Городская и областная власть пока не комментировала информацию о взрывах.

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