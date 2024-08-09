В поезде в Словакию увеличивают количество мест в пиковый период

С 9 августа по 15 сентября в выходные поезда Мукачево-Кошице будут курсировать с дополнительным вагоном - это позволит избежать дефицита билетов в пиковые периоды, сообщили в Укрзализныце, пишет УНН.

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"Продолжаем традицию удвоения предложения мест в пиковые периоды на маршруте Мукачево - Кошице. С сегодняшнего дня и до 15 сентября, каждую пятницу, субботу и воскресенье поезда №960 Кошице 08:46 - Мукачево 14:04 и №961 Мукачево 14:45 - Кошице 18:17 будут курсировать с дополнительным вагоном (а точнее - с дополнительным дизель-поездом) 2 класса под №2", - говорится в сообщении.

Отмечается, что количество и расположение мест аналогично вагону №1, который обычно обслуживает этот маршрут.

"Это позволит избежать дефицита билетов на пиковый диапазон дат на маршруте, которым могут воспользоваться пассажиры не только в Кошице, но и использовав пересадку - на ночной поезд в Братиславу и Прагу" - отметили в УЗ.

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