В ответ на критику Германии относительно охоты, Ботсвана обещает отправить в ФРГ 20 тысяч диких слонов

Президент Ботсваны Мокгветси Масиси угрожает отправить 20 000 диких слонов в Германию, чтобы бросить вызов позиции страны в отношении охоты. Соответствующие комментарии были сделаны после того, как Министерство окружающей среды Германии предложило ограничить импорт охотничьих трофеев из-за браконьерства. Об этом передает УНН со ссылкой на Bild и Spiegel.

Детали

Ботсвана хочет отправить 20 000 слонов в Германию - это не запоздалая первоапрельская шутка.

"Bild" процитировало слова президента Ботсваны Мокгветси Масиси, который подтвердил, что "это не шутка". Таким образом Мокгветси Масиси отреагировал на критику Берлина относительно охоты на пахидерму в Зимбабве и экспорт трофеев. Если Германия полностью запретит импорт, это будет способствовать бедности и браконьерству в Ботсване, нанесет вред стране, сказал президент Масиси.

Справочно

В Ботсване живет примерно треть мировой популяции слонов - более 130 000. Ботсванский президент рассказал Bild, что стада слонов наносят ущерб имуществу, едят урожай и топчут людей. Количество слонов резко возросло в результате мер по сохранению, а охота, говорит лидер африканской страны якобы помогает их контролировать.

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На самом деле Германия не единственная страна, куда Ботсвана угрожает отправить слонов. Согласно воскресной газете Ботсваны "The Patriot on Sunday", в конце марта министр защиты окружающей среды и туризма Думезвени Мтимкхулу говорил о передаче 10 000 слонов Великобритании. Причина: в марте парламент Лондона проголосовал за запрет импорта охотничьих трофеев, хотя закон еще не вступил в силу. Правительство Ботсваны требует отменить запрет.

Напомним,

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