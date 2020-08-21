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В организме Навального обнаружили промышленное химвещество

Киев • УНН

 • 13639 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Специалисты химической лаборатории УМВД России по Омской области выявили наличие в организме оппозиционера Алексея Навального химическое вещество, принадлежащее к промышленным. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по Омской области, передает УНН.

В организме Навального обнаружили промышленное химвещество

"Специалистами химической лаборатории УМВД России по Омской области были проведены исследования смывов с одежды, рук, ногтей, волос А.А. Навального... Хромотографическое исследование показало наличие вещества “2-этилгексил дифенил фосфат”, которое относится к промышленным химическим веществам“, — сообщили в пресслужбе.

При этом, по данным УМВД, концентрацию вещества в ходе подобных исследований установить “не представляется возможным”.

“Поскольку это вещество как пластификатор добавляется в полимеры для повышения эластичности, то не исключено, что в поверхностных смывах оно могло оказаться через контакт А.А. Навального с подобными предметами, например, через пластиковый стаканчик. Тем не менее, информация об обнаружении данного химического компонента сразу была сообщена врачам”, — заявили у правоохранителей.

Напомним, ранее заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко заявил, что исследования, проведенные на сегодняшний день, не выявили яда в крови или в моче оппозиционера Алексея Навального.

В то же время супруга российского оппозиционера заявила, что транспортная полиция нашла вещество, которым его отравили.

Как сообщал УНН, Навальный находится в коме в больнице, его подключили к аппарату искусственного дыхания. Пресс-секретарь основанного Навальным фонда по борьбе с коррупцией Кира Ярмыш сообщила в соцсети Twitter, что в омской больнице не дают докуметы для транспортирования оппозиционера. Пресс-секретарь российского оппозиционера заявила, что уверена, что Навального отравили намеренно. Она предполагает, что яд подсыпали в его чай, когда он был в аэропорту в Томске. Оппозиционеру стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, и Алексея Навального каретой скорой помощи отвезли в больницу.

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