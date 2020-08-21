В організмі Навального виявили промислову хімречовину

“Фахівцями хімічної лабораторії УМВС Росії по Омській області були проведені дослідження змивів з одягу, рук, нігтів, волосся О. Навального ... Хромотографічне дослідження показало наявність речовини "2-етилгексил дифенил фосфат“, яка належить до промислових хімічних речовин”, - повідомили в пресслужбі.

При цьому, за даними УМВС, концентрацію речовини під час подібних досліджень встановити “не є можливим”.

“Оскільки ця речовина як пластифікатор додається в полімери для підвищення еластичності, то не виключено, що в поверхневих змивах вона могло опинитися через контакт О. Навального з подібними предметами, наприклад, через пластиковий стаканчик. Інформація про виявлення цього хімічного компонента відразу була повідомлена лікарям”, - заявили в УМВС.

Нагадаємо, раніше заступник головного лікаря омської лікарні швидкої медичної допомоги № 1 Анатолій Калініченко заявив, що дослідження, проведені на сьогоднішній день, не виявили отрути в крові або в сечі опозиціонера Олексія Навального.

У той же час дружина російського опозиціонера заявила, що транспортна поліція знайшла речовину, якою його отруїли.

Як повідомляв УНН, Навальний перебуває в комі в лікарні, його під’єднали до апарату штучного дихання. Прессекретарка заснованого Навальним фонду боротьби з корупцією Кіра Ярмиш повідомила в соцмережі Twitter, що в омській лікарні не дають докумети для траспортування опозиціонера. Речниця російського опозиціонера заявила, що впевнена, що Навального отруїли навмисно. Вона припускає, що отруту підсипали до його чаю, коли він був в аеропорту в Томську. Опозиціонеру стало зле під час польоту з Томська до Москви. Літак екстрено сів в Омську, і Олексія Навального каретою швидкої допомоги відвезли в лікарню.