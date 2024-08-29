В ОП заявили, что потребности в расширении мобилизации из-за операции ВСУ на курщине нет

В Украине продолжается полномасштабная война и продолжается всеобщая мобилизация. Однако, несмотря на операцию украинских военных в курской области рф, нет необходимости расширять мобилизационный процесс. Такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Новости.LIVE, передает УНН.

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Подоляк, напомнив слова президента Владимира Зеленского, отметил, что нынешний процесс мобилизации позволяет делать на фронте "осторожные ротации".

Появляются частичные возможности. Опять же неполноценные ротации, такие как хотелось бы, но по крайней мере это уже появляется - сказал Подоляк.

Он добавил, что сейчас более четко понятно, на какой платформе происходит процесс мобилизации. Кроме того, процессы тренинга и социальных гарантий, которые должны получить военнослужащие, также прописаны уже более четко.

Подоляк отметил, что потребности в расширении мобилизации в связи с операцией ВСУ в курской области нет.

Или это требует какого-то расширения? Не очень уверен в том, что требует. Потому что там все четко прописано, какое количество людей возможно будет принимать участие в операциях, за счет курской операции - сказал Подоляк.

Советник руководителя ОП добавил, что курская операция выполняется теми силами, которые работают именно на том направлении (Сумской и Харьковский). По его словам, переброски войск с Донецкого направления не было.

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Подоляк также объяснил, что означает курская операция и какую она имеет цель.

Что такое курская операция? Вы если не проводите контрдействия, то тогда всегда отвечаете на инициативу врага. Враг сконцентрировал максимальный объем своих ресурсов именно на Донецком направлении. Вы или постоянно находитесь в обороне... или вы сами перехватываете инициативу, атакуете и заставляете врага вносить стратегические изменения в свои действия. Это очевидно, что если война такого масштаба и такой интенсивности, это не значит, что завтра с Покровского направления всех забрали и они пошли защищать курскую область - нет. Но это будет означать, что россия будет испытывать нарастающий дефицит живой силы, а это будет менять то, что происходит по линии фронта, в том числе на Донецком направлении - резюмировал Подоляк.

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