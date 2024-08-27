Про посилення Покровська постійно говоримо - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що має часті онлайн-зустрічі з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Зокрема, вони постійно говорять про посилення Покровська. Про це заявив він заявив під час форуму "Україна 2024. Незалежність", передає кореспондент УНН.

Щоденно, щоденно я маю з Главкомом 2-3 онлайн-зустрічі, постійно. Про Покровськ, про Торецький напрямок, про нашу Харківщину. Посилення залежить від багатьох речей. Підготовлені люди. Збільшилася кількість людей, які почали готуватися. Це факт, це дуже допоможе хлопцям мати якісь ротації. По-перше, почалися якісь ротації. Фундаментальними ротаціями я поки що не можу це назвати, але є початок. І про посилення Покровська постійно говоримо, різні укріплення, різні речі