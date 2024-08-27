Об усилении Покровска постоянно говорим - Зеленский - об усилении Покровска

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что имеет частые онлайн-встречи с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. В частности, они постоянно говорят об усилении Покровска. Об этом заявил он заявил во время форума «Украина 2024. Независимость», передает корреспондент УНН.

Ежедневно, ежедневно я имею с Главкомом 2-3 онлайн-встречи, постоянно. О Покровске, о Торецком направлении, о нашей Харьковской области. Усиление зависит от многих вещей. Подготовленные люди. Увеличилось количество людей, которые начали готовиться. Это факт, это очень поможет ребятам иметь какие-то ротации. Во-первых, начались какие-то ротации. Фундаментальными ротациями я пока не могу это назвать, но есть начало. И об усилении Покровска постоянно говорим, различные укрепления, разные вещи - рассказал Зеленский.

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Зеленский сообщал, что россияне действуют на Покровском направлении, как в Бахмуте, и положат там 50-60 тыс. военных.