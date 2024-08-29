В ОП заявили, що потреби у розширенні мобілізації через операцію ЗСУ на курщині немає

В Україні триває повномасштабна війна та продовжується загальна мобілізація. Проте, не дивлячись на операцію українських військових в курській області рф, немає потреби розширювати мобілізаційний процес. Таку думку висловив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю Новини.LIVE, передає УНН.

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Подоляк, нагадавши слова президента Володимира Зеленського, зазначив, що нинішній процес мобілізації дозволяє робити на фронті "обережні ротації".

Він додав, що зараз більш чітко зрозуміло, на якій платформі відбувається процес мобілізації. Крім того, процеси тренінгу та соціальних гарантій, які мають отримати військовослужбовці, також прописані вже більш чітко.

Подоляк зауважив, що потреби у розширенні мобілізації у зв'язку з операцією ЗСУ в курській області немає.

Чи це потребує якогось розширення? Не дуже впевнений в тому, що потребує. Тому що там все чітко прописано, яка кількість людей можливо буде приймати участь в операціях, за рахунок курської операції

Радник керівника ОП додав, що курська операція виконується тими силами, які працюють саме на тому напрямку (Сумський та Харківський). За його словами, перекидання військ з Донецького напрямку не було.

Зеленський про операцію в курській області: "Вона вже успішна"

Подоляк також пояснив, що означає Курська операція та яку вона має ціль.

Що таке курська операція? Ви якщо не проводите контрдії, то тоді завжди відповідаєте на ініціативу ворога. Ворог сконцентрував максимальний обсяг своїх ресурсів саме на Донецькому напрямку. Ви або постійно знаходитесь в обороні... або ви самі перехоплюєте ініціативу, атакуєте і змушуєте ворога вносити стратегічні зміни в свої дії. Це очевидно, що якщо війна такого масштабу і такої інтенсивності, це не означає, що завтра з Покровського напрямку всіх забрали і вони пішли захищати курську область - ні. Але це буде означати, що росія буде відчувати наростаючий дефіцит живої сили, а це буде змінювати те, що відбувається по лінії фронту, в тому числі на Донецькому напрямку