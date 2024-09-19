В ООН приняли резолюцию по Израилю: должен выйти из оккупированных палестинских территорий

В среду, 18 сентября Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, требующую прекращения израильской оккупации Палестины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт ООН.

Как говорится в резолюции, Израиль должен выйти из оккупированных палестинских территорий в течение ближайших двенадцати месяцев.

Резолюция призывает Израиль эвакуировать всех поселенцев с оккупированной территории и демонтировать части разделительной стены, которую он построил внутри оккупированного Западного берега.

Кроме того, Генеральная Ассамблея призывает Израиль вернуть землю и другое "недвижимое имущество", а также все активы, конфискованные с начала оккупации в 1967 году, а также все культурные ценности и активы, изъятые у палестинцев и палестинских учреждений.

Резолюция также требует, чтобы Израиль позволил всем палестинцам, перемещенным во время оккупации, вернуться к месту своего рождения и возместить ущерб, нанесенный его оккупацией.

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