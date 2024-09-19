В ООН ухвалили резолюцію що Ізраїлю: має вийти з окупованих палестинських територій
Київ • УНН
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, що вимагає від Ізраїлю покинути окуповані палестинські території протягом 12 місяців. Резолюція також закликає евакуювати поселенців, демонтувати стіну та повернути конфісковане майно.
У середу, 18 вересня Генеральна Асамблея ООН переважною більшістю голосів ухвалила резолюцію, що вимагає припинення ізраїльської окупації Палестини. Про це УНН повідомляє із посиланням на сайт ООН.
Як йдеться у резолюції, Ізраїль має вийти з окупованих палестинських територій протягом найближчих дванадцяти місяців.
Резолюція закликає Ізраїль евакуювати всіх поселенців з окупованої території та демонтувати частини роздільної стіни, яку він збудував всередині окупованого Західного берега.
Крім того, Генеральна Асамблея закликає Ізраїль повернути землю та інше "нерухоме майно", а також усі активи, конфісковані з початку окупації в 1967 році, а також усі культурні цінності та активи, вилучені у палестинців та палестинських установ.
Резолюція також вимагає, щоб Ізраїль дозволив усім палестинцям, переміщеним під час окупації, повернутися до місця свого народження і відшкодувати збитки, завдані його окупацією.
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