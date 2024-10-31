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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ООН обсудили массовое нарушение прав человека в россии и беларуси

В ООН обсудили массовое нарушение прав человека в россии и беларуси

Киев  •  УНН

07:51 • 3154 просмотра

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Спецдокладчики ООН представили отчеты о нарушениях прав человека в россии и беларуси. В россии распространена практика пыток, а в беларуси после выборов 2020 года наблюдаются беспрецедентные репрессии.

В ООН заслушали доклады о положении в области прав человека в россии и беларуси. Докладчики говорили о распространении практики пыток в россии и высоком уровне репрессий в беларуси. Об этом УНН пишет со ссылкой на Голос Америки.

Детали

Доклад о россии представила в ООН специальный докладчиком по вопросу о положении в области прав человека в рф Мариана Кацарова. В нем говорится о многочисленных фактах применения пыток в качестве инструмента репрессий для подавления инакомыслия и запугивания.

Согласно докладу Кацаровой, речь идет не о единичных случаях. Полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года усугубило эту практику и внедрило ее в повседневную жизнь россии. Применение пыток больше не ограничивается конкретными местами заключения или группами и отдельными лицами. Они стали широко распространенным инструментом, используемым для того, чтобы заставить замолчать. Цель - контролировать с помощью страха и репрессий, подчинить себе россиян с помощью грубой силы. Пытки стали оружием, направленным против самих основ прав человека и гражданского пространства в россии

- отметила Кацарова.

По ее словам, в россии часто подвергаются пыткам политические заключенные, критики продолжающейся в Украине войны и участники протестных движений.

Генассамблея ООН также заслушала и доклад о ситуации с правами человека в беларуси. Спецпосланник по правам человека в беларуси Анаис Марин заявила о том, что после спорных президентских выборов 2020 года белорусы столкнулись с репрессиями беспрецедентного масштаба и интенсивности. Она рассказала об усилении репрессий со стороны режима лукашенко. 

После спорных президентских выборов 2020 года белорусы столкнулись с репрессиями беспрецедентного масштаба и интенсивности. Тысячи людей были осуждены без справедливого суда за законное осуществление своих прав человека. Некоторые из тех, кто до сих пор остается за решеткой, находятся в опасном для их жизни состоянии. Многие содержатся под стражей и без связи с внешним миром так долго, что у нас есть подозрения, что они являются жертвами насильственных исчезновений

- заявила Анаис Марин. 

Анаис Марин в своем выступлении дала понять, что, по ее мнению, гражданское общество в беларуси было практически искоренено

Напомним

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Казни становятся чаще - в МИД напомнили мировому сообществу о жестоком обращении россиян с украинскими пленными13 октября 2024, 10:43 • 26473 просмотра

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Войнаполитика
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