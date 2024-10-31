В ООН обсудили массовое нарушение прав человека в россии и беларуси

В ООН заслушали доклады о положении в области прав человека в россии и беларуси. Докладчики говорили о распространении практики пыток в россии и высоком уровне репрессий в беларуси. Об этом УНН пишет со ссылкой на Голос Америки.

Детали

Доклад о россии представила в ООН специальный докладчиком по вопросу о положении в области прав человека в рф Мариана Кацарова. В нем говорится о многочисленных фактах применения пыток в качестве инструмента репрессий для подавления инакомыслия и запугивания.

Согласно докладу Кацаровой, речь идет не о единичных случаях. Полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года усугубило эту практику и внедрило ее в повседневную жизнь россии. Применение пыток больше не ограничивается конкретными местами заключения или группами и отдельными лицами. Они стали широко распространенным инструментом, используемым для того, чтобы заставить замолчать. Цель - контролировать с помощью страха и репрессий, подчинить себе россиян с помощью грубой силы. Пытки стали оружием, направленным против самих основ прав человека и гражданского пространства в россии - отметила Кацарова.

По ее словам, в россии часто подвергаются пыткам политические заключенные, критики продолжающейся в Украине войны и участники протестных движений.

Генассамблея ООН также заслушала и доклад о ситуации с правами человека в беларуси. Спецпосланник по правам человека в беларуси Анаис Марин заявила о том, что после спорных президентских выборов 2020 года белорусы столкнулись с репрессиями беспрецедентного масштаба и интенсивности. Она рассказала об усилении репрессий со стороны режима лукашенко.

После спорных президентских выборов 2020 года белорусы столкнулись с репрессиями беспрецедентного масштаба и интенсивности. Тысячи людей были осуждены без справедливого суда за законное осуществление своих прав человека. Некоторые из тех, кто до сих пор остается за решеткой, находятся в опасном для их жизни состоянии. Многие содержатся под стражей и без связи с внешним миром так долго, что у нас есть подозрения, что они являются жертвами насильственных исчезновений - заявила Анаис Марин.

Анаис Марин в своем выступлении дала понять, что, по ее мнению, гражданское общество в беларуси было практически искоренено

Напомним

Прокуратура идентифицировала троих оккупантов, которые запытали мирного жителя во время захвата части Харьковской области. Трем военным рф и так званой "лнр" объявлено подозрение за пытки и убийство 57-летнего мужчины в Изюме. Жертву замучили до смерти за проукраинскую позицию и похоронили под номером 311 в массовом захоронении.

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