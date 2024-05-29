В оккупированную Запорожскую область свозят учителей из дальних регионов рф, которые даже плохо знают русский - Федоров

Из-за того, что учителя на временно оккупированной территории Запорожской области не согласились преподавать в оккупационных школах, россияне массово завозят своих учителей из разных отдаленных регионов рф. Даже приезжают люди, которые плохо разговаривают на русском. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает корреспондент УНН.

Из-за того, что наши жители не согласились работать, враг массово завозит своих учителей. Они работают в основном вахтовым методом. Приезжают на временно оккупированную территорию на месяц, максимум на два. Приезжают из разных отдаленных регионов рф. Даже приезжают люди, которые плохо разговаривают на русском, не то что на украинском и пытаются что-то преподавать - сказал Федоров.

Он добавил, что основой преподавания в школах на временно оккупированных территориях стала пропаганда. Детям рассказывают ложную историю, пытаются научить их почитать российских оккупантов, проводят подготовку к призыву, к управлению дронами, агитируют вступать в их общественные организации.

Напомним

Оккупанты назначают директорами учебных заведений на временно оккупированных территориях неквалифицированный персонал вроде лаборантов и уборщиков из-за нехватки квалифицированных педагогов, желающих работать в них.

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