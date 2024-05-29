В окуповану Запорізьку область звозять вчителів з дальніх регіонів рф, які навіть погано знають російську - Федоров
Київ • УНН
Через брак місцевих вчителів, які масово відмовляються працювати в окупації, росіяни звозять вчителів з віддалених регіонів рф, які погано володіють російською мовою.
Через те, що вчителі на тимчасово окупованій території Запорізької області не погодилися викладати в окупаційних школах, росіяни масово завозять своїх вчителів з різних віддалених регіонів рф. Навіть приїжджають люди, які погано розмовляють російською. Про це в ефірі телемарафону розповів очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає кореспондент УНН.
Через те, що наші мешканці не погодилися працювати, ворог масово завозить своїх вчителів. Вони працюють здебільшого вахтовим методом. Приїжджають на тимчасово окуповану території на місяць, максимум на два. Приїжджають з різних віддалених регіонів рф. Навіть приїжджають люди, які погано розмовляють на російській, не те що на українській і намагаються щось викладати
Він додав, що основою викладання у школах на тимчасово окупованих територіях стала пропаганда. Дітям розповідають неправдиву історію, намагаються навчити їх шанувати російських окупантів, проводять підготовку до призову, до управління дронами, агітують вступати до їхніх громадських організацій.
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Окупанти призначають директорами навчальних закладів на тимчасово окупованих територіях некваліфікований персонал на кшталт лаборантів та прибиральників через брак кваліфікованих педагогів, які бажають працювати в них.
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