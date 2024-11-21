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Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ
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Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ

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В оккупированном Севастополе заявили о работе ПВО

В оккупированном Севастополе заявили о работе ПВО

Киев  •  УНН

 • 5928 просмотра

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Оккупационные власти Севастополя сообщили о работе ПВО и сбитии ракеты «Нептун» над морем. Ранее в районе Стрелецкой бухты из-за шторма взорвалась морская мина.

Во временно оккупированном Севастополе заявили о работе российской ПВО, пишет УНН.

Детали

Как утверждает назначенный рф так называемый "губернатор" Севастополя во временно оккупированном Крыму михаил развожаев, над акваторией моря якобы была сбита одна ракета "Нептун". Подтвердить это заявление с помощью независимых источников пока нельзя, отмечает "Крым.Реалии".

Перед этим в Севастополе была объявлена воздушная тревога.

Дополнение

Еще раньше в Севастополе прогремел взрыв. Как сообщил телеграм-канал "Крымский ветер" со ссылкой на источник, в районе Стрелецкой бухты Севастополя взорвалась морская мина из-за шторма. Последствия взрыва пока неизвестны.

В Севастополе прогремел громкий взрыв - соцсети21 нояб. 2024, 13:07 • 7473 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
r-360-neptunR-360 Нептун
krymКрым
sevastopolСевастополь