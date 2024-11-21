В оккупированном Севастополе заявили о работе ПВО
Киев • УНН
Оккупационные власти Севастополя сообщили о работе ПВО и сбитии ракеты «Нептун» над морем. Ранее в районе Стрелецкой бухты из-за шторма взорвалась морская мина.
Во временно оккупированном Севастополе заявили о работе российской ПВО, пишет УНН.
Детали
Как утверждает назначенный рф так называемый "губернатор" Севастополя во временно оккупированном Крыму михаил развожаев, над акваторией моря якобы была сбита одна ракета "Нептун". Подтвердить это заявление с помощью независимых источников пока нельзя, отмечает "Крым.Реалии".
Перед этим в Севастополе была объявлена воздушная тревога.
Дополнение
Еще раньше в Севастополе прогремел взрыв. Как сообщил телеграм-канал "Крымский ветер" со ссылкой на источник, в районе Стрелецкой бухты Севастополя взорвалась морская мина из-за шторма. Последствия взрыва пока неизвестны.
В Севастополе прогремел громкий взрыв - соцсети21 нояб. 2024, 13:07 • 7473 просмотра