В Севастополе прогремел громкий взрыв - соцсети

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Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ
12:56 • 38010 просмотра

Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ

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"Будет ли ядерка?" - мнение эксперта о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты
12:25 • 79711 просмотра

"Будет ли ядерка?" - мнение эксперта о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты

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"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка
09:50 • 110115 просмотра

"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка

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Первый снегопад этого осенне-зимнего сезона. Мэр Броваров рассказал, как город справляется с осложнением погодных условий
08:36 • 124447 просмотра

Первый снегопад этого осенне-зимнего сезона. Мэр Броваров рассказал, как город справляется с осложнением погодных условий

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Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами
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Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами

Завтра украинцев снова ждут отключения света: когда и сколько очередей будут выключать
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Завтра украинцев снова ждут отключения света: когда и сколько очередей будут выключать

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S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры

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Справедливость или безнаказанность: дело главного юриста Нацбанка демонстрирует отсутствие репутационных стандартов
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Справедливость или безнаказанность: дело главного юриста Нацбанка демонстрирует отсутствие репутационных стандартов

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Действия АРМА по поиску управляющего для ТРЦ "Гулливер" бьют по интересам государственных банков и налогоплательщиков - нардеп Янченко
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Действия АРМА по поиску управляющего для ТРЦ "Гулливер" бьют по интересам государственных банков и налогоплательщиков - нардеп Янченко

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Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников
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В Севастополе прогремел громкий взрыв - соцсети

В Севастополе прогремел громкий взрыв - соцсети

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В оккупированном Севастополе местные жители сообщили о громком взрыве. Об этом информирует телеграм-канал «Крымский ветер».

Во временно оккупированном Севастополе местные жители сообщили о громком взрыве, информирует телеграм-канал "Крымский ветер", пишет УНН.

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"В 16.00 - громкий взрыв в Севастополе, сообщают подписчики", - пишет телеграм-канал "Крымский ветер".

Закрывает ключевые объекты: партизаны обнаружили систему "Панцирь С-1" в оккупированном Севастополе18 нояб. 2024, 19:38 • 23680 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
sevastopolСевастополь