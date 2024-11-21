В Севастополе прогремел громкий взрыв - соцсети
Киев • УНН
В оккупированном Севастополе местные жители сообщили о громком взрыве. Об этом информирует телеграм-канал «Крымский ветер».
Во временно оккупированном Севастополе местные жители сообщили о громком взрыве, информирует телеграм-канал "Крымский ветер", пишет УНН.
Детали
"В 16.00 - громкий взрыв в Севастополе, сообщают подписчики", - пишет телеграм-канал "Крымский ветер".
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