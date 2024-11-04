В оккупированном Мариуполе студентов училища заставили давать клятву на верность рф
Киев • УНН
В оккупированном Мариуполе более 200 учеников нахимовского училища в возрасте от 12 лет заставили присягнуть РФ. Оккупационные власти планируют увеличить количество учащихся военных школ до 500 человек до конца года.
На ВОТ продолжается милитаризация детей и подростков. Накануне более 200 «кадетов» нахимовского училища в возрасте от 12 лет принимали участие в так называемой присяге на верность России.
Пишет УНН со ссылкой на Центр Национального Сопротивления.
Оккупанты заставляют детей Мариуполя присягать на верность рф. На выходных в оккупированном городе состоялась «акция» посвящения, к которой привлекли представителей нахимовского училища.
Большинство «кадетов» нового филиала училища составляют дети, которые оказались в сложных жизненных условиях или потеряли родителей из-за российского вторжения. Сейчас в учебном заведении обучается 240 детей, но оккупационные власти планируют до конца года удвоить количество учащихся школ с военной подготовкой до 500.
Напомним,
В оккупированной Первомайской гимназии на Луганщине 16 учеников заставили присягнуть на верность России после месяца военных учений. Оккупанты также планируют расширить «кадетский» корпус в Старобельске для 500 детей от 12 лет.
Не останется выбора: на ВОТ Луганщины 100 детей среди воспитанников «казачьего корпуса», где после выпуска только контракт с ВС РФ - ОВА25 октября 2024, 09:02 • 12687 просмотров