На ВОТ продолжается милитаризация детей и подростков. Накануне более 200 «кадетов» нахимовского училища в возрасте от 12 лет принимали участие в так называемой присяге на верность России.

Пишет УНН со ссылкой на Центр Национального Сопротивления.

Оккупанты заставляют детей Мариуполя присягать на верность рф. На выходных в оккупированном городе состоялась «акция» посвящения, к которой привлекли представителей нахимовского училища.

Большинство «кадетов» нового филиала училища составляют дети, которые оказались в сложных жизненных условиях или потеряли родителей из-за российского вторжения. Сейчас в учебном заведении обучается 240 детей, но оккупационные власти планируют до конца года удвоить количество учащихся школ с военной подготовкой до 500. - говорится в заметке.

Напомним,

В оккупированной Первомайской гимназии на Луганщине 16 учеников заставили присягнуть на верность России после месяца военных учений. Оккупанты также планируют расширить «кадетский» корпус в Старобельске для 500 детей от 12 лет.

Не останется выбора: на ВОТ Луганщины 100 детей среди воспитанников «казачьего корпуса», где после выпуска только контракт с ВС РФ - ОВА