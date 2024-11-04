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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В оккупированном Мариуполе студентов училища заставили давать клятву на верность рф

В оккупированном Мариуполе студентов училища заставили давать клятву на верность рф

Киев  •  УНН

17:14 • 4476 просмотра

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В оккупированном Мариуполе более 200 учеников нахимовского училища в возрасте от 12 лет заставили присягнуть РФ. Оккупационные власти планируют увеличить количество учащихся военных школ до 500 человек до конца года.

На ВОТ продолжается милитаризация детей и подростков. Накануне более 200 «кадетов» нахимовского училища в возрасте от 12 лет принимали участие в так называемой присяге на верность России.

Пишет УНН со ссылкой на Центр Национального Сопротивления.

Оккупанты заставляют детей Мариуполя присягать на верность рф. На выходных в оккупированном городе состоялась «акция» посвящения, к которой привлекли представителей нахимовского училища.

Большинство «кадетов» нового филиала училища составляют дети, которые оказались в сложных жизненных условиях или потеряли родителей из-за российского вторжения. Сейчас в учебном заведении обучается 240 детей, но оккупационные власти планируют до конца года удвоить количество учащихся школ с военной подготовкой до 500. 

- говорится в заметке.
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Напомним,

В оккупированной Первомайской гимназии на Луганщине 16 учеников заставили присягнуть на верность России после месяца военных учений. Оккупанты также планируют расширить «кадетский» корпус в Старобельске для 500 детей от 12 лет.

Не останется выбора: на ВОТ Луганщины 100 детей среди воспитанников «казачьего корпуса», где после выпуска только контракт с ВС РФ - ОВА25 октября 2024, 09:02 • 12687 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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