В оккупированном Крыму командование рф наказывает бойцов ПВО за успешные атаки украинских дронов - "АТЕШ"

Бойцов ПВО, которые не смогли отразить атаки украинских дронов в оккупированном Крыму, в рамках наказания могут отправить на передовую. Об этом пишет УНН со ссылкой на подпольное движение "АТЕШ".

Детали

Отмечается, что некоторые командиры продолжают создание мобильных групп быстрого реагирования, но атаки украинских беспилотных аппаратов на нефтеперерабатывающие заводы четко демонстрируют недостаточную подготовку и отсутствие понимания в эффективном применении таких групп.

Однако, несмотря на эти трудности, начальство подразделений ПВО принимает жесткие меры в отношении военнослужащих: понижение в воинском звании, наложение взысканий, а в крайнем случае даже отправка на войну в Украину. Это создает дополнительное напряжение и стресс среди военнослужащих - резюмировали в "АТЕШ".

Атака на НПЗ в Крыму: горели 3 емкости с нефтепродуктами и склад

Дополнение

Отмечается, что российские силы ПВО испытывают серьезные трудности в борьбе с дронами из-за недостаточной эффективности радиолокационных станций в распознавании подобных объектов. Они просто их не видят. Этот фактор значительно усложняет оперативное реагирование и противодействие украинским дронам.

Партизаны подчеркивают, что в регионах, где расположены потенциальные объекты для атак, гражданские обеспокоены беспомощностью систем ПВО.

Понимая, что отсутствует эффективное противодействие угрозам, местные жители чувствуют себя уязвимыми и беспомощными, что создает напряженную обстановку и требует срочных мер со стороны властей для обеспечения безопасности и защиты гражданского населения - подытожили в "АТЕШ".

Напомним

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что СБУ провела успешные атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, сократив экспорт нефтепродуктов на треть и перекрыв ключевой источник поступлений в военный бюджет рф.