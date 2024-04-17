В Одессе сообщили о слышимом взрыве

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Враг ударил ракетами по Чернигову: есть жертвы и раненые - Чаус
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Госдеп США: мы не в вооруженном конфликте с рф, а это то, что требовалось бы, чтобы американские самолеты находились в небе над Украиной для противостояния атакам
Соединенные Штаты понимают стремление Украины получить поддержку в сфере противовоздушной обороны, но не собираются вступать в прямой вооруженный конфликт с россией, оставаясь при этом полностью преданными обороне Украины путем предоставления систем противовоздушной обороны и другой военной помощи.
россия запустила по своим регионам "агитпоезда" для агитации, чтобы остановить падение количества желающих идти на службу в армию - ГУР
россия запустила "агитационные поезда", разрисованные милитаристскими принтами, прославляющими военную службу и оружие, чтобы агитировать население в регионах вступать в армию на фоне уменьшения количества желающих служить из-за продолжающейся войны против Украины.
Курс валют на 17 апреля: доллар остался на том же уровне
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 39,5737 грн/доллар, а евро - 42,12 грн/евро.
Дания выделила новый пакет военной помощи Украине на 295 млн евро, который направят на поддержку морского потенциала
Дания выделила Украине новый пакет военной помощи на сумму 295 миллионов евро, направленный на развитие морского потенциала Украины, закупку беспилотных летательных аппаратов и производство частей ракет в сотрудничестве с Нидерландами и Чехией.
На морской потенциал, дроны и детали ракет: Дания объявила о новом пакете помощи Украине на 295 млн евро
Дания объявила о новом пакете военной помощи Украине в 295 миллионов евро для развития ее морского потенциала, закупки беспилотников, производства деталей для ракет совместно с Нидерландами и Чехией, а также инвестиций в украинскую оборонную промышленность.
Боррель о реагировании союзников на удары по Украине и Израилю: нельзя дать одинаковый ответ, ведь обстоятельства не одинаковы
Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС работает над тем, чтобы повысить способность Украины в сфере противовоздушной обороны.
В Харькове ударов рф не фиксировали, вечером враг сбросил КАБ на Боровую, есть повреждения суда и пенсионного фонда - ОВА
Российские войска обстреляли населенные пункты Харьковской области из артиллерии и авиации, повредив жилые дома, административные здания и объекты инфраструктуры, но в самом Харькове не было зафиксировано ни одного вражеского обстрела.
Белополье в Сумской области ночью подверглось удару рф, есть повреждения инфраструктуры и раненый - ОВА
Прошлой ночью враг обстрелял из реактивных систем залпового огня Белополье Сумской области, повредив здания, автомобили, газопровод и линию электропередач, в результате чего один человек получил ранения, а 746 абонентов остались без электроэнергии.