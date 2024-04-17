В Одессе сообщили о слышимом взрыве, в регионе - воздушная тревога, пишет УНН.

Детали

"В Одессе прогремел взрыв", - сообщает "Суспільне".

Глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал в Одессе и Одесском районе всех быть в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

Сейчас воздушная тревога продолжается в южных, центральных и восточных областях Украины.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

Враг ударил ракетами по Чернигову: есть жертвы и раненые - Чаус