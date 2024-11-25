В Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги - мэр
Киев • УНН
В понедельник в Одессе был слышен взрыв, о чем сообщил мэр города Геннадий Труханов. Перед этим в направлении города был замечен вражеский разведывательный дрон, по которому работала система ПВО.
В Одессе был слышен взрыв, сообщил городской голова Геннадий Труханов в понедельник в Telegram, пишет УНН.
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«В городе слышен взрыв! Работают наши защитники», - отметил Труханов.
Перед этим мэр Одессы сообщал о «вражеском разведдроне в нашем направлении».
«Одесская область - работа ПВО по разведывательному БпЛА», - отмечали Воздушные силы ВСУ в Telegram.
В области - воздушная тревога.
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