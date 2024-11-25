В Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги - мэр

В Одессе был слышен взрыв, сообщил городской голова Геннадий Труханов в понедельник в Telegram, пишет УНН.

Детали

«В городе слышен взрыв! Работают наши защитники», - отметил Труханов.

Перед этим мэр Одессы сообщал о «вражеском разведдроне в нашем направлении».

«Одесская область - работа ПВО по разведывательному БпЛА», - отмечали Воздушные силы ВСУ в Telegram.

В области - воздушная тревога.

Число жертв ракетного удара по Одессе 18 ноября продолжает расти