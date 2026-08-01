В Одессе из-за атаки рф двое пострадавших в тяжелом состоянии
Киев • УНН
В результате атаки рф в Одессе пострадали двое молодых мужчин 18 и 28 лет. Оба госпитализированы в тяжелом состоянии с термическими ожогами.
Фото: t.me/odesaMVA
В Одессе в результате атаки рф уже двое пострадавших, оба в больнице в тяжелом состоянии, сообщил в субботу глава Одесской МВА Сергей Лысак в соцсетях, пишет УНН.
На данный момент известно о 2 пострадавших. Это молодые мужчины 18 и 28 лет соответственно. Они госпитализированы в тяжелом состоянии. Врачи оказывают всю необходимую помощь
Глава Одесской ОВА Олег Кипер в соцсетях добавил, что пострадавших "госпитализировали с термическими ожогами".
россия атаковала Одессу, есть попадание в жилой дом01.08.26, 11:43 • 4278 просмотров