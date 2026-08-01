В Одессе из-за атаки рф двое пострадавших в тяжелом состоянии

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В Одессе в результате атаки рф уже двое пострадавших, оба в больнице в тяжелом состоянии, сообщил в субботу глава Одесской МВА Сергей Лысак в соцсетях, пишет УНН.

На данный момент известно о 2 пострадавших. Это молодые мужчины 18 и 28 лет соответственно. Они госпитализированы в тяжелом состоянии. Врачи оказывают всю необходимую помощь - написал Лысак.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер в соцсетях добавил, что пострадавших "госпитализировали с термическими ожогами".

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