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В Одессе из-за атаки рф двое пострадавших в тяжелом состоянии

Киев • УНН

 • 5077 просмотра

В результате атаки рф в Одессе пострадали двое молодых мужчин 18 и 28 лет. Оба госпитализированы в тяжелом состоянии с термическими ожогами.

В Одессе из-за атаки рф двое пострадавших в тяжелом состоянии
Фото: t.me/odesaMVA

В Одессе в результате атаки рф уже двое пострадавших, оба в больнице в тяжелом состоянии, сообщил в субботу глава Одесской МВА Сергей Лысак в соцсетях, пишет УНН.  

На данный момент известно о 2 пострадавших. Это молодые мужчины 18 и 28 лет соответственно. Они госпитализированы в тяжелом состоянии. Врачи оказывают всю необходимую помощь

- написал Лысак.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер в соцсетях добавил, что пострадавших "госпитализировали с термическими ожогами". 

россия атаковала Одессу, есть попадание в жилой дом01.08.26, 11:43 • 4278 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеУНН-Одесса
Взрывы
Сергей Лысак
Олег Кипер
Одесса