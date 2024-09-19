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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Одессе иностранец напал на таксиста, угрожая пистолетом и гранатой

В Одессе иностранец напал на таксиста, угрожая пистолетом и гранатой

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 03:40  •  8777 просмотра

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31-летний иностранец напал на таксиста в Одессе, угрожая пистолетом и гранатой. Злоумышленник отобрал 1000 гривен и телефон, но был задержан полицией. Ему грозит до 15 лет заключения.

31-летний иностранец напал на таксиста в Одессе, угрожая пистолетом и гранатой. Злоумышленник отобрал 1000 гривен и телефон, но был задержан полицией. Ему грозит до 15 лет заключения, сообщили в ГУНП в Одесской области, пишет УНН.

Детали

"Несколько дней назад вечером 31-летний гражданин соседнего государства, находясь в Одессе, вызвал такси, а по дороге приказал 19-летнему водителю делать все, что он скажет, пригрозив пистолетом и гранатой. Чтобы больше напугать водителя, злоумышленник засунул руку себе под куртку, имитируя наличие опасных предметов и готовность их применить", - рассказали в полиции.

Как указали в полиции, пассажир приказал таксисту ехать по новому адресу, а на месте прибытия - отдать все драгоценное и деньги. Парень, как отмечается, передал злоумышленнику 1000 гривен и скрылся. "А тот вместе с деньгами присвоил еще и мобильный телефон и покинул машину", - сообщили в полиции.

О настежь открытом автомобиле, брошенном на улице, прохожие сообщили полицейским. Когда же правоохранители прибыли на место происшествия, вернулся потерпевший, рассказал о нападении и описал злоумышленника.

Полицейские, как указано, менее чем за час установили правонарушителя, а через два дня разыскали его. "Чужие деньги фигурант потратил, а мобильный телефон продал. Впрочем, правоохранители разыскали смартфон и вернут его законному владельцу после завершения необходимых следственных действий", - отметили в полиции.

Иностранец задержан в процессуальном порядке. Сейчас ему сообщили о подозрении в нападении с целью завладения чужим имуществом, соединенным с насилием, опасным для здоровья лица, подвергшегося нападению, то есть разбое, совершенном в условиях военного положения. Согласно ч. 4 ст. 187 УК Украины, правонарушителю грозит до 15 лет лишения свободы. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права на внесение залога. 

В Одесі п'яний чоловік вбив таксиста через відмову перевезти 5 пасажирів25 июля 2024, 11:23 • 15655 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Криминал и ЧПУНН-Одесса
ukrainaУкраина
odessaОдесса