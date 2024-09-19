В Одесі іноземець напав на таксиста, погрожуючи пістолетом і гранатою
Київ • УНН
31-річний іноземець напав на таксиста в Одесі, погрожуючи пістолетом і гранатою. Зловмисник відібрав 1000 гривень і телефон, але був затриманий поліцією. Йому загрожує до 15 років ув'язнення.
31-річний іноземець напав на таксиста в Одесі, погрожуючи пістолетом і гранатою. Зловмисник відібрав 1000 гривень і телефон, але був затриманий поліцією. Йому загрожує до 15 років ув'язнення, повідомили у ГУНП в Одеській області, пише УНН.
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"Кілька днів тому ввечері 31-річний громадянин сусідньої держави, перебуваючи в Одесі, викликав таксі, а по дорозі наказав 19-річному водієві робити все, що він скаже, пригрозивши пістолетом та гранатою. Щоб більше налякати керманича, зловмисник засунув руку собі під куртку, імітуючи наявність небезпечних предметів та готовність їх застосувати", - розповіли у поліції.
Як вказали у поліції, пасажир наказав таксисту їхати за новою адресою, а на місці прибуття – віддати все дорогоцінне та гроші. Хлопець, як зазначається, передав зловмиснику 1000 гривень і втік. "А той разом з грошима привласнив ще й мобільний телефон та покинув автівку", - повідомили у поліції.
Про навстіж відчинене авто, покинуте на вулиці, перехожі повідомили поліцейським. Коли ж правоохоронці прибули на місце події, повернувся потерпілий, розповів про напад та описав зловмисника.
Поліцейські, як вказано, менш ніж за годину встановили правопорушника, а за два дні розшукали його. "Чужі гроші фігурант витратив, а мобільний телефон продав. Утім, правоохоронці розшукали смартфон і повернуть його законному власнику після завершення необхідних слідчих дій", - зазначили у поліції.
Іноземець затриманий в процесуальному порядку. Нині йому повідомили про підозру у нападі з метою заволодіння чужим майном, поєднаним з насильством, небезпечним для здоров’я особи, яка зазнала нападу, тобто розбої, вчиненому в умовах воєнного стану. Згідно з ч. 4 ст. 187 КК України, правопорушнику загрожує до 15 років позбавлення волі. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на внесення застави.
В Одесі п'яний чоловік вбив таксиста через відмову перевезти 5 пасажирів25.07.24, 14:23 • 15831 перегляд