В Николаеве увеличилось количество пострадавших после российской атаки

российская армия атаковала "Искандерами" инфраструктурный объект в Николаеве, в результате чего шестеро местных жителей города получили телесные повреждения. Также известно о повреждении домов, транспортных средств и объекта инфраструктуры, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины, Силы Обороны юга Украины и ГСЧС Николаева.

Детали

17 марта российские захватчики коварно ударили баллистикой по инфраструктурному объекту в Николаеве, - по данным ВСУ, враг выпустил из временно оккупированного Крыма две ракеты, вероятно Искандер-М.

Согласно информации полиции, шестеро местных жителей Николаева, из-за указанных обстрелов получили телесные повреждения.

Повреждены дома, сгорели и повреждены транспортные средства и объект инфраструктуры.

На месте работают спасатели и полиция.

Напомним,

В Одесской области восстанавливают, укрепляют и создают новые оборонительные укрепления, чтобы не дать врагу захватить новые территории и изгнать оккупантов.

Российские захватчики развивают на оккупированных территориях сеть учреждений милитаризации молодежи