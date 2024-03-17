Российские захватчики развивают на оккупированных территориях сеть учреждений милитаризации молодежи

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  149706 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  165264 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  166860 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  157761 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  115726 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  128537 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  121263 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
14 марта 2024, 09:34  •  129211 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  141803 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  128710 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

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Публикации

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15 марта 2024, 12:36  •  201185 просмотра
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12 марта 2024, 06:25  •  345195 просмотра

Российские захватчики развивают на оккупированных территориях сеть учреждений милитаризации молодежи

кремль планирует развивать сеть заведений милитаризации молодежи во временно оккупированном Крыму, Херсонской и Запорожской областях для индоктринации молодых людей и вербовки их в ряды оккупационных войск.

Война •   •  8478 просмотра
Российские захватчики развивают на оккупированных территориях сеть учреждений милитаризации молодежи

Украинский киберфутболист завоевал место среди 8 лучших на UEFA EEURO 2024

Украинский киберспортсмен Андрей CIG_ST92_UA Шакалов победил в группе G квалификации и обеспечил себе место в топ-8 на киберспортивном чемпионате UEFA EEURO 2024 в Германии.

спорт •   •  8055 просмотра
Украинский киберфутболист завоевал место среди 8 лучших на UEFA EEURO 2024

Враг нанес два удара по инфраструктуре Сум - ОВА

17 марта враг дважды нанес удары по инфраструктуре города Сумы, последствия обстрелов уточняются Сумской областной военной администрацией.

Война •   •  13367 просмотра
Враг нанес два удара по инфраструктуре Сум - ОВА

В непризнанном Приднестровье говорят о дроне-камикадзе, который якобы атаковал воинскую часть

Беспилотник-камикадзе якобы атаковал воинскую часть вблизи Тирасполя в непризнанном Приднестровском регионе, сообщает агентство безопасности самопровозглашенной "Приднестровской Молдавской Республики".

Новости Мира •   •  13631 просмотра
В непризнанном Приднестровье говорят о дроне-камикадзе, который якобы атаковал воинскую часть

В Запорожье обещают создать центр реабилитации для более 2500 человек в год

В Запорожье обещают создать реабилитационный центр для более 2 500 военных и гражданских лиц в год.

Здоровье •   •  14314 просмотра
В Запорожье обещают создать центр реабилитации для более 2500 человек в год

Ситуация стабильно напряженная, оккупанты штурмуют постоянно и круглосуточно - пресс-офицер 47 ОМБр

Ситуация в районе ответственности 47-й отдельной механизированной бригады остается стабильно напряженной, российские оккупанты постоянно круглосуточно атакуют, используя свою технику на передовой, несмотря на то, что несут большие потери и уничтожают свою боевую технику.

Война •   •  21645 просмотра
Ситуация стабильно напряженная, оккупанты штурмуют постоянно и круглосуточно - пресс-офицер 47 ОМБр

Украинские пограничники уничтожили технику оккупантов: на металлолом превращены внедорожник и уаз российских захватчиков

На Харьковском направлении украинские пограничники уничтожили технику российских оккупантов, превратив в металлолом внедорожник и автомобиль "Буханка".

Война •   •  22077 просмотра
Украинские пограничники уничтожили технику оккупантов: на металлолом превращены внедорожник и уаз российских захватчиков

Сейчас 38 человек находится в больнице в результате удара по Одессе в эту пятницу - ОВА

В результате российского ракетного удара по Одессе 15 марта 38 человек пока госпитализированы, 11 из них в тяжелом состоянии, в том числе 4 работника экстренных служб.

Война •   •  22788 просмотра
Сейчас 38 человек находится в больнице в результате удара по Одессе в эту пятницу - ОВА

В краснодарском крае рф школьница совершила поджог на избирательном участке

13-летняя школьница подожгла скатерть на избирательном участке в селе новознаменское (краснодар), якобы под влиянием "сетевых агентов" из Украины, сообщили в местной избирательной комиссии.

Новости Мира •   •  21922 просмотра
В краснодарском крае рф школьница совершила поджог на избирательном участке

Легион "Свобода России" вместе с Ичкерийскими добровольцами взяли под контроль поселок Горьковский Белгородской области

Село Горьковское в Белгородской области находится под контролем легиона российских освободительных сил "Свобода России" вместе с ичкерийскими добровольцами.

Война •   •  29452 просмотра
Легион "Свобода России" вместе с Ичкерийскими добровольцами взяли под контроль поселок Горьковский Белгородской области