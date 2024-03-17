кремль планирует построить сеть учреждений милитаризации молодежи во временно оккупированном Крыму, а также в Херсонской и Запорожской областях. Оккупанты особое внимание уделяют молодежи, сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

кремль развивает сеть учреждений милитаризации молодежи. Особое внимание уделяется временно оккупированному Крыму, где оккупационными властями уже 10 лет вводится действующая в России федеральная система подготовки граждан к военной службе. Враг намерен в дальнейшем построить такую же сеть на ВОТ Херсонской и Запорожской областей - говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с решением кремля в каждом муниципальном образовании субъектов рф должны быть образованы зональные центры военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе.

Оккупанты особое внимание уделяют молодежи, именно поэтому в каждом субъекте рф они активно наращивают деятельности региональных отделений всероссийского детско-юношеского общественного движения "юнармия".

Данные программы форсированными методами внедряются на ВОТ Украины, где оккупанты пытаются сначала изменить самоидентификацию молодежи, сделать их более благосклонными к российскому господству, а после привлечь в ряды своих силовых структур и оккупационного войска - добавляют в ЦНС.

Оккупационная администрация РФ в Севастополе прорабатывает вопрос создания в черте города учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард". Основной целью деятельности таких центров является предоставление услуг в сфере организации военно-патриотического воспитания молодежи и популяризации военной и другой государственной службы.

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