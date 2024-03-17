В непризнанном Приднестровье говорят о дроне-камикадзе, который якобы атаковал воинскую часть

Ведомство безопасности "Приднестровской Молдавской Республики" сообщило, что дрон-камикадзе совершил атаку на воинскую часть под Тирасполем. Об этом передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

В воскресенье, 17 марта 2024 года, министерство государственной безопасности непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики" выпустили сообщение об ударе БПЛА по воинской части возле Тирасполя.

Сегодня на территории одной из воинских частей Тирасполя произошел пожар, возникший в результате взрыва. Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате атаки дрона-камикадзе, полет которого был зафиксирован со стороны Клеверного моста - указали в ведомстве.

Напомним,

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