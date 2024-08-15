В Николаеве произошел масштабный пожар: горят автомобильные шины и трава
Киев • УНН
В микрорайоне Большая Корениха Николаевской области вспыхнул пожар площадью 4 га. Горят автомобильные шины и сухая трава, на месте работают спасатели и коммунальщики.
В Николаевской области произошел масштабный пожар в микрорайоне Большая Корениха. Предварительно горят автомобильные шины и сухая трава. Об этом заявили в ГСЧС Николаевской области, передает УНН.
Детали
Информация о пожаре поступила в ГСЧС в 18:29. Чрезвычайники уже установили, что площадь возгорания составляет около 4 гектаров.
На место направлены пожарно-спасательные отделения 2, 3 и 19 государственных пожарно-спасательных частей, водовозка аварийно-спасательного отряда специального назначения. Установлено, что горят автомобильные шины и сухая трава ориентировочной площадью 4 га
Дополнение
Городской голова Николаева Александр Сенкевич добавляет, что на месте инцидента работает 19 ГПСЧ и подразделения из города. Также помогают техникой городские коммунальщики.
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