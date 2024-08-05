В Харькове вспыхнул масштабный пожар. Местные паблики сообщают, что пламя заметили в районе Турбоатома. В ГСЧС отмечают, что на территории одного из предприятий вспыхнуло сооружение, которое не эксплуатируется, передает УНН.

"В 16:30 поступило сообщение о пожаре на территории одного из предприятий, а именно сооружение, которое не эксплуатируется. Причины пожара пока неизвестны, но это не вследствие "прилета". Пострадавших в результате пожара нет. В 16: 55 пожар локализовали", - сказал спикер ГСЧС города Харьков.

Однако о каком предприятии идет речь в ГСЧС не уточнили.

Добавим

Сначала Telegram-канал "Харьков Life" сообщил о сильном пожаре в районе Турбоатома. Впоследствии появилось сообщение о самовозгорании на градирне.

"Произошло самовозгорание на градирне, которая не работала более 20 лет. Без пострадавших, там нет оборудования. Нет поводов для волнения", - говорится в сообщении.