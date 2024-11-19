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В НАБУ очередной скандал: Совет общественного контроля инициировал проверку

В НАБУ очередной скандал: Совет общественного контроля инициировал проверку

Киев  •  УНН

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Совет общественного контроля НАБУ инициировал проверку жалобы адвокатов относительно возможного давления на их клиента со стороны детектива бюро. СГК планирует обратиться к руководству НАБУ для расследования инцидента.

Адвокаты пожаловались в Совет общественного контроля НАБУ из-за вероятного давления на их клиента со стороны детектива, расследующего дело. СГК планирует обратиться к руководству антикоррупционного бюро для проверки этой информации. Об этом сообщили в Совете, пишет УНН.

Детали

На прошлой неделе в здании НАБУ состоялось офлайн-заседание Совета общественного контроля, на которое пригласили директора бюро Семена Кривоноса, также его первого заместителя - Дениса Гюльмагомедова и руководителя Первого главного подразделения детективов - Александра Абакумова.

Среди ключевых вопросов, которые обсуждались во время встречи, была жалоба адвокатов на действия детектива, который расследует одно из дел бюро.

Они (адвокаты - ред.) утверждают, что со стороны детектива (расследующего дело) возможно присутствовал элемент давления на их клиента. Мы выступаем здесь посредниками и заслушали сторону адвокатов, а также в ответ на их обвинения - сторону детективов. СОК также обратится с письменным обращением в НАБУ. И потом будем иметь полную картину были ли нарушения со стороны детективов

- сообщили представители СОК.

Кроме этого, на заседании разобрали проблемы и обеспечение работы дисциплинарной комиссии, которая, в том числе, рассматривала вопрос возможного давления со стороны бывшего первого заместителя директора НАБУ Гизо Углавы на подчиненного.

Отдельно присутствующие обсудили формат проведения собеседований с кандидатами. В частности, представители СОК требовали вернуть сохранение онлайн-трансляций заседаний, а для определенных вакансий пересмотреть требования к кандидатам на определенные должности. В основном это касалось квалификационных критериев для технических должностей.

Напомним

На днях Европейский суд по правам человека установил, что детективы НАБУ нарушили права адвоката Александра Сергиенко. Теперь Украина должна выплатить ему 15 тысяч евро компенсации. Александр Сергиенко является адвокатом бывшего нардепа Александра Онищенко и проходит как обвиняемый вместе с ним в "газовом" деле. После решения ЕСПЧ, адвокаты Онищенко заявили, что это решение может серьезно ударить по всему "газовому делу", ведь суд установил грубые нарушения детективов на этапе досудебного расследования, а также многочисленные злоупотребления и нарушения прав как фигурантов, так и защиты.

Добавим

В последнее время у общественности накопилось много вопросов относительно работы детективов НАБУ. В частности, нередко звучат заявления об утрате независимости антикоррупционных органов в Украине. Об этом, в том числе, заявлял недавно уволенный первый заместитель директора бюро Гизо Углава. Он неоднократно намекал на то, что решения в НАБУ принимаются под влиянием внешних факторов, а не на основе закона. Среди лиц и институтов, которые по его мнению, оказывали это давление были названы активисты Центра противодействия коррупции (ЦПК) и председатель Комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики, которая, как отметил Углава, работала ранее в ЦПК.

Углава неоднократно подчеркивал, что действия против него свидетельствуют о серьезных проблемах в процессе расследования НАБУ, которые ориентированы на достижение внешних целей, а не на установление истины.

Такое же мнение поддерживают и адвокаты, которые также заявляли, что реальная цель антикоррупционеров превратилась из борьбы с коррупцией в давление на определенных государственных служащих для достижения "внешних" целей.

К тому же правозащитники бьют тревогу из-за систематических нарушений со стороны детективов НАБУ и прокуроров САП презумпции невиновности.

Это зафиксировали, в частности, и в Теневом отчете к разделу 23 "Правосудие и фундаментальные права" Отчета Европейской комиссии по Украине за 2023 год, подготовленном коалицией общественных организаций. Согласно документу, в ряде судебных дел судьи фиксировали нарушение принципа презумпции невиновности со стороны детективов НАБУ, которые в публичных комментариях и интервью фактически "назначали" фигурантов виновными.

Нередко громкие обвинения топ чиновников со стороны НАБУ в итоге завершаются оправдательными приговорами. Примером является дело экс-министра Владимира Омеляна. Его обвинили в потерях бюджета из-за уменьшения портовых сборов, которые он ввел. Но в суде все аргументы детективов и прокуроров САП были полностью разбиты как ничтожные. Кстати, никаких публичных извинений перед Омеляном и наказания за незаконное привлечение его к уголовной ответственности ни детективы НАБУ, ни прокуроры САП не понесли.

Похожая история может повториться с экс-министром Николаем Сольским, которого в мае обвинили в присвоении земли в Сумской области в пользу бойцов АТО. Этой истории уже восемь лет, разумные сроки следствия исчерпаны, однако детективы решили заявить об этом только в этом году. К тому же в тот момент, когда Сольский достиг результатов в переговорах с поляками по экспорту агропродукции.

Впрочем, имеющиеся в публичном доступе материалы свидетельствуют о сомнительных доказательствах детективов, что показало экспертное заключение манипуляции с экспертизами по этому делу. Одну из них они пытались "слить" и аннулировать через суд - вероятно из-за того, что такая экспертиза свидетельствовала о невиновности экс-министра.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политикаКриминал и ЧП