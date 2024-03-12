В Молдову не пустили бывшего наемника "вагнера", который хотел попасть в Приднестровье

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
  •  5045 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
  •  27870 просмотра

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Эксклюзив
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
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НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

Эксклюзив
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
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Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт

Эксклюзив
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
  •  121827 просмотра

Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы

Эксклюзив
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
  •  113734 просмотра

Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"

Эксклюзив
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
11 марта 2024, 10:36  •  114006 просмотра

Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт

Эксклюзив
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
11 марта 2024, 08:58  •  105233 просмотра

Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"

Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  189014 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

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В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
8 марта 2024, 12:31  •  177752 просмотра

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В Молдову не пустили бывшего наемника "вагнера", который хотел попасть в Приднестровье

Гражданину россии, идентифицированному как бывший наемник "вагнера", было отказано во въезде в Молдову. Он был возвращен воздушным транспортом в государство, откуда приехал.

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В Молдову не пустили бывшего наемника "вагнера", который хотел попасть в Приднестровье

ЕС обдумает меры против Ирана из-за возможной передачи ракет россии - Reuters

Лидеры Европейского Союза готовы ввести новые значительные санкции против Ирана на фоне сообщений о том, что Тегеран предоставил россии баллистические ракеты для использования против Украины.

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ЕС обдумает меры против Ирана из-за возможной передачи ракет россии - Reuters

Легион "Свобода россии" полностью контролирует один из поселков в курской области рф

Легион "Свобода россии" взял под полный контроль село Теткино в курской области россии, при этом российские войска отступили и оставили свои позиции и технику.

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Легион "Свобода россии" полностью контролирует один из поселков в курской области рф

С 13 марта в столице возобновит работу вестибюль станции метро "Крещатик", выходящий к ул. Институтской

13 марта в Киеве открывается вестибюль станции метро "Крещатик", выходящий на улицу Институтскую, тогда как выход на улицу Архитектора Городецкого остается закрытым.

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С 13 марта в столице возобновит работу вестибюль станции метро "Крещатик", выходящий к ул. Институтской

В российском белгороде дрон атаковал здание администрации

Беспилотник атаковал административное здание в белгороде, россия, вызвав ранения людей и повреждения здания.

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В российском белгороде дрон атаковал здание администрации

Вражеский удар рф по Селидовому в Донецкой области: повреждено около полусотни домов

В Донецкой области в результате российского ракетного обстрела Селидово было повреждено по меньшей мере 59 гражданских объектов, в том числе 48 жилых домов, а также ранены две женщины.

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Вражеский удар рф по Селидовому в Донецкой области: повреждено около полусотни домов

Максимально ограничить перемещение и поездки: в Одессе объявили штормовое предупреждение

Из-за штормового предупреждения и сильного восточного ветра власти Одессы объявили желтый уровень опасности, призывая жителей и гостей города ограничить передвижение и поездки, особенно для пожилых людей, детей и беременных женщин.

Общество •   •  9472 просмотра
Максимально ограничить перемещение и поездки: в Одессе объявили штормовое предупреждение

Одна из самых высоких долей переработки и выручки: МХП - в тройке самых эффективных агрохолдингов Украины

МХП - в тройке самых эффективных агрохолдингов Украины.

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Одна из самых высоких долей переработки и выручки: МХП - в тройке самых эффективных агрохолдингов Украины

россияне нанесли авиаудар по Сумской области: ранены три человека, среди которых дети

Двое детей в возрасте 6 и 10 лет и один взрослый были ранены, когда российские войска сбросили управляемые авиабомбы на жилой район в Великописаревской общине Сумской области, повредив пять домов и гараж.

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россияне нанесли авиаудар по Сумской области: ранены три человека, среди которых дети

Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

Налоговики, как термиты, прогрызают дыры в украинской экономике, бизнесе и карманах простых украинцев, считает предприниматель и волонтер Яна Матвийчук.

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Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница