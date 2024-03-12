В Молдову не пустили бывшего наемника "вагнера", который хотел попасть в Приднестровье

В Международном аэропорту Кишинева в результате принятых мер безопасности был обнаружен гражданин россии, идентифицированного как бывший наемник группы "вагнер", который хотел попасть в Приднестровье. Об этом сообщает Point, пишет УНН.

Согласно показаниям, сделанным во время проверки безопасности, 36-летний мужчина сообщил, что находится с коротким визитом в Молдове и направляется к другу, который проживает в Приднестровском регионе, - говорится в сообщении.

Детали

В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что "друг" ждал возле аэропорта и проявил уклончивое поведение, пытаясь ввести в заблуждение органы безопасности, скрывая знакомство с ним.

После оценки риска и действующего протокола безопасности гражданину российской федерации было отказано в разрешении на пересечение государственной границы, и он был возвращен воздушным транспортом в государство, откуда приехал.

Напомним

Министерство иностранных дел Молдовы вызвало на консультации посла россии в Кишиневе олега васнецова. 12 марта ему выразят неодобрение из-за решения посольства рф открыть избирательные участки в приднестровском регионе.