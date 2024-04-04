В МХП стартовала посевная яровых культур

МХП начала весеннюю посевную кампанию. В компании отмечают, что планируют засеять все имеющиеся площади в 12 областях Украины. По сравнению с прошлым годом в портфолио МХП уменьшили площади посева кукурузы, подсолнечника и увеличили площади сои и сахарной свеклы. Такие изменения обусловлены конъюнктурой рынка.

Несмотря на войну, в компании удачно внедряют точное земледелие и цифровизируют агробизнес.

"Точное земледелие - это составляющая успешного использования ресурсов и возобновляемого производства, - отмечает Сергей Доброгорский, заместитель главы правления по агробизнесу МХП. - Мы - одна из первых компаний, которая начала внедрять элементы точного земледелия в Украине - с 2014 года. Сейчас в совершенстве оперируем всеми элементами точного земледелия в пределах поля и продолжаем работать в данном направлении. Развиваем проект Digital Agro 360° - это целая экосистема современных и прогрессивных решений, которая оцифровывает технологию выращивания зерновых на стратегическом и оперативном уровнях".

Справка

МХП - международная компания в сфере пищевых и агротехнологий, производитель качественных и вкусных продуктов питания, улучшающих жизнь потребителей. Работает в направлениях агро, производства продуктов питания и ритейла и имеет дочерние предприятия в Великобритании, Саудовской Аравии, ОАЭ и странах ЕС. Акции МХП представлены на Лондонской фондовой бирже. Производственные мощности компании охватывают большинство областей Украины, земельный банк составляет 360 000 га. Важной составляющей агропроизводства МХП является цифровизация и применение инноваций.