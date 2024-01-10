В минобороны рф заявили о сбитии беспилотника над воронежской областью

Силы вражеской ПВО сегодня, 10 января, якобы сбили беспилотник над территорией воронежской области рф. Об этом в среду сообщили в минобороны рф, информирует УНН.

Около 14.30 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории российской федерации - говорится в сообщении минобороны рф.

Как отмечается, вражеская противовоздушная оборона якобы уничтожила украинский беспилотный летательный аппарат над территорией воронежской области рф.

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Ранее в минобороны рф заявили, что ночью над регионом был сбит БПЛА. Впрочем, по данным ASTRA, беспилотников было 2, они были сбиты и упали на территорию военного аэродрома "Энгельс 2".