В минобороны рф заявили о сбитии беспилотника над воронежской областью
Киев • УНН
Министерство обороны россии утверждает, что над воронежской областью якобы был сбит украинский беспилотник.
Силы вражеской ПВО сегодня, 10 января, якобы сбили беспилотник над территорией воронежской области рф. Об этом в среду сообщили в минобороны рф, информирует УНН.
Около 14.30 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории российской федерации
Как отмечается, вражеская противовоздушная оборона якобы уничтожила украинский беспилотный летательный аппарат над территорией воронежской области рф.
Дополнение
Ранее в минобороны рф заявили, что ночью над регионом был сбит БПЛА. Впрочем, по данным ASTRA, беспилотников было 2, они были сбиты и упали на территорию военного аэродрома "Энгельс 2".
В минобороны рф заявили о сбитии беспилотника над воронежской областью
Министерство обороны россии утверждает, что над воронежской областью якобы был сбит украинский беспилотник.
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