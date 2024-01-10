У міноборони рф заявили про збиття безпілотника над воронезькою областю
Київ • УНН
Міністерство оборони росії стверджує, що над воронезькою областю нібито був збитий український безпілотник.
Сили ворожої ППО сьогодні, 10 січня, нібито збили безпілотник над територією воронезької області рф. Про це у середу повідомили в міноборони рф, інформує УНН.
Близько 14.30 мск припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БпЛА літакового типу по об'єктах на території російської федерації
Як зазначається, ворожа протиповітряна оборона буцімто знищила український безпілотний літальний апарат над територією воронезької області рф.
Доповнення
Раніше у міноборони рф заявили, що вночі над регіоном було збито БПЛА. Втім, за даними ASTRA, безпілотників було 2, вони були збиті і впали на територію військового аеродрому "Енгельс 2".