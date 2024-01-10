У міноборони рф заявили про збиття безпілотника над воронезькою областю

Сили ворожої ППО сьогодні, 10 січня, нібито збили безпілотник над територією воронезької області рф. Про це у середу повідомили в міноборони рф, інформує УНН.

Близько 14.30 мск припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БпЛА літакового типу по об'єктах на території російської федерації - йдеться у повідомленні міноборони рф.

Як зазначається, ворожа протиповітряна оборона буцімто знищила український безпілотний літальний апарат над територією воронезької області рф.

Доповнення

Раніше у міноборони рф заявили, що вночі над регіоном було збито БПЛА. Втім, за даними ASTRA, безпілотників було 2, вони були збиті і впали на територію військового аеродрому "Енгельс 2".